Zwei Millionen für Barcelona

Alexander Schatt spielt gut. Das ist leicht untertrieben: der Amateur mimt den Beamten Heinz Binder so brillant, als wäre er ein Profi. Da stimmen Mimik und Gestik und die vollen Ernstes platzierten Pointen, dass einem vor Lachen die Tränen kommen. Heinz Binder ist die Hauptfigur in «Funny Money» aus der Feder von Ray Cooney, der bekannt ist für seinen feinen Witz, ohne dass seine Stücke ins Banale kippen. Cooneys subtile Situationskomik, die die diesjährige Produktion des Dramatischen Vereins Männedorf (dvm) prägt, hat auch die Regisseurin Lara Anderegg gereizt. Zum dritten Mal führt sie in Männedorf Regie, einst tat es während 18 Jahren ihre Mutter für den 1872 gegründeten Verein. Der 28-jährigen Zürcherin gelingt es, dass auch die weiteren sechs Darstellenden ihre vielen kurzen Einsätze voller Konzertration meistern.

Heinz also bestimmt die Handlung während zwei Stunden und er ist es, der die weiteren Figuren orchestriert. Im Programmheft nimmt der Darsteller zu seiner Rolle Stellung: «Han en Siech voll Täggscht!» Das ist so, aber das Naturtalent von einem Schauspieler hält das temporeiche Geschehen mit einer bemerkenswerten Bühnenpräsenz durch.

Kriminelle Energien

Zum Geschehen: Heinz stürmt aufgeregt in seine Wohnung, wo seine Frau Jeannette (Sandra Hofstetter) ihn rügt. Er hat sich verspätet, obwohl sie Freunde zum Essen erwarten. Doch der will davon nichts mehr wissen und bucht vor der verdatterten Gattin den erstbesten Flug für zwei Personen, um noch am gleichen Abend Richtung Barcelona abzuheben. Das hat seinen Grund: Auf dem Heimweg im Gedränge des überfüllten Busses hat Heinz seinen Aktenkoffer mit einem fremden verwechselt. Und weil das alles nur Theater ist, ist dieser Koffer auch noch prallgefüllt mit zwei Millionen. Das Geld weckt bei Heinz kriminelle Energien, ahnt er doch, dass hinter diesem Vermögen nur eine illegale Aktion stecken kann.

Anstatt die Koffer zu packen, gönnt sich Jeannette ein Glas Cognac, und bei dem einen wird es nicht bleiben. Schon stehen die Gäste, das Ehepaar Bettina und Rolf (Yoli Bertsch und Beat Mariani) im Wohnzimmer, denen Jeannette einen Bären aufbinden und wieder wegschicken soll, während Heinz das Packen übernimmt. Als Wachtmeister Rüfenacht (Paul Billeter) vor der Haustür steht und Heinz unter vier Augen sprechen möchte, geht es mit Notlügen und Ausflüchten weiter, denn Rüfenacht ist nicht abzuwimmeln. Derweil läutet die bestellte Taxifahrerin (Karine Lapeta), die Binders zum Flughafen fahren soll, ungeduldig an der Tür.

Mord sorgt für Verwirrung

Ihren Höhepunkt erreichen die Lügereien, als ein Kommissar Schlatter (Michael Moreno) auftaucht. In der Hand hält er den Aktenkoffer von Heinz Binder, den jemand aus der Familie in der Leichenhalle identifizieren soll. Dieser wurde mit zwei Schüssen im Hinterkopf und verbundenen Händen im Fluss tot herausgefischt. Und als wären es der Verwirrungen nicht genug, ruft andauernd ein mysteriöser Ausländer an und verlangt «Aktentas».

Je verzwickter die Situation im Hause Binder wird, desto rasanter ist der Redefluss aller, folgen die Szenen Schlag auf Schlag. Beat Mariani entpuppt sich als hervorragender Komiker: Den begriffsstutzigen Rolf, der dem Geschehen immer um einen Schritt nachhinkt und dadurch Heinz auf die Palme bringt, verpasst er die nötige Unbeholfenheit und sorgt für einige Lacher. Sandra Hofstetter schafft als die zunehmend beschwipste Jeannette die Gratwanderung einer Betrunkenen, ohne übertrieben herumzutorkeln. Yoli Bertsch scheint sich in ihrer Rolle als die Frau von Rolf, die in der Ehe die Hosen anhat, wohlzufühlen. Sie spielt souverän abgeklärt und behält als einzige einen kühlen Kopf im ganzen Wirrwarr. Paul Billeter nimmt man den fiesen «Siech», als den er den Wachtmeister Rüfenacht zu verkörpern hat, auch ab.

Erst kurz vor Schluss zeigen die vermeintlichen Ordnungshüter Rüfenacht und Schlatter, wer sie wirklich sind. Und dass die einfältige Taxichauffeuse einiges durchschaut, hätte man ihr nie gegeben.

Weitere Spieldaten im Gemeindesaal, Zentrum Leue in Männedorf: 14., 16., 17. und 18. November um 20 Uhr. www.dvm.ch. ()