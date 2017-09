VZO nimmt neue Busse in Betrieb

Durchschnittlich 1,1 Millionen Kilometer legte ein Bus der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland VZO in den letzten 15 Jahren zurück. Nun ist es an der Zeit, diese Busse zu ersetzen. Wie die VZO verkünden, sollen bis Ende November insgesamt 16 neue Busse in Betrieb genommen werden.

Dabei handle es sich um fünf Gelenk- und elf Standardbusse, wie Joe Schmid, Leiter Angebot und Markt der VZO, sagt. Einen akuten Grund, weshalb neue Busse angeschafft werden, gebe es nicht: «Die 16 Busse werden altershalber ersetzt», sagt Schmid. Und nach den 15 Jahren Einsatzzeit habe jeder Bus seine Pflicht erfüllt. Sie werden nun an einem internationalen Occasionsmarkt verkauft und fahren dann bis an ihr Lebensende irgendwo auf der Welt weiter .

Keine Änderungen für Kunden

Mit der Inbetriebnahme der 16 Busse wird fast die Hälfte der insgesamt 95 Fahrzeuge umfassenden VZO-Flotte mit neuer Lackierung unterwegs sein und durch den laufenden Fahrzeugersatz bis Ende 2017 sollen alle Busse klimatisiert sein. Laut Joe Schmid betragen die Kosten für die Anschaffung 430 000 Franken für einen Standardbus und 550 000 Franken für einen Gelenkbus.

Neben der Optik und einigen neuen Funktionen, wie Leselampen, Umfeldbeleuchtung der Türschwellen oder USB Ladestationen, wird sich für die Kunden allerdings nichts ändern. «Dieser Fahrzeugersatz hat keine Auswirkungen auf den Fahrplan», stellt Schmid klar. Auch für das Fahrpersonal der VZO ändert sich nichts Grundlegendes. Jene Details, die sich ändern, werde man den Chauffeuren mit einem Instruktionsfilm vermitteln, sagt Schmid.

Dürfen sich die Pendler am rechten Seeufer nun also auf neue Busse für alle Verbindungen freuen? «Die Busse der VZO-Flotte haben keine fixe Linienzuteilung. Damit der Fahrzeugeinsatz möglichst effizient gestaltet werden kann, fahren alle Busse auf allen Linien», sagt Schmid. Von den insgesamt 95 Bussen werden 20 für die VZO-Linien am rechten Ufer benötigt. Dass darunter auch ein paar der neuen Busse sind, ist sehr wahrscheinlich. (Zürichsee-Zeitung)