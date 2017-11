Trügerische Idylle auf dem Land

Die Autorin

Bäuerin schreibt fürs Theater

Die heute 72-jährige Autorin Hanny Frey aus dem aargauischen Möriken war einst selber Bäuerin und Familienfrau. Als die Kinder ausgezogen waren, fing sie zu schreiben an. Während 20 Jahren sind so 30 Theaterstücke aus ihrer Feder entstanden. Ihr Lustspiel «Du chunsch no uf d’Wält» schrieb sie zwar vor 20 Jahren. Doch es hat von der Aktualität, was sowohl das Zwischenmenschliche als auch die technischen Errungenschaften der heutigen Zeit betrifft, nichts eingebüsst.



Klaus Trottmann, der seit 15 Jahren Regie führt, versichert, dass das Stück telquel übernommen wurde. Es ist Zufall, dass die Aargauerin die Handlung an den Zürichsee in die Goldküstenregion versetzt, wobei das Ensemble der Niklausbühne das Stück natürlich in Hombrechtikon ansiedelt. Wie von Trottmann weiter zu erfahren ist, reist Hanny Frey eigens an, um sich die Aufführung an einer Sonntagsvorstellung in Hombrechtikon anzuschauen. (mz)