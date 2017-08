TV-Studios in Erlenbach zum Hockeystart nicht bereit

Der Zeitplan schien, passend zum neuen Unternehmenszweig, sportlich. Im März hat Kabelnetzbetreiber UPC den Neubau der Studios von Mysports in der ehemaligen Schärer-Fabrik in Erlenbach ausgeschrieben. Am 8. September beginnt die Eishockeysaison in der Schweiz.

Man konnte davon ausgehen, dass Mysports dann aus Erlenbach senden würde. Zwar gab es keine Einsprachen gegen den Bau, dennoch reicht es bis zum Start der Eishockeysaison nicht, wie UPC auf Anfrage bestätigt. Wenn ab dem 8. September die Pucks in den Schweizer Stadien flitzen, kann Mysports nicht aus Erlenbach senden. Die Studios sind nicht bereit. Müssen die Hockeyfans also auf die ersten Partien verzichten? Nein, sagt UPC-Mediensprecherin Daniela Heiniger. «Ab dem 8. September startet Mysports mit dem vollen Programm», erklärt sie. Wie das? Glücklicherweise für UPC sind die Studios im freiburgischen Rossens bereits eingerichtet. Von hier berichten die französischsprachigen Kommentatoren über Hockey und andere Sportarten.

In den ersten Monaten heisst es nun aber für die Deutschschweizer um die Kilchberger Ex-SRF-Moderatorin Steffi Buchli: Ab in den Westen. Bis in Erlenbach alles steht, müssen auch sie aus Rossens, rund 15 Kilometer südlich der Kantonshauptstadt, berichten. Das sei schon «seit Monaten so geplant», erklärt die Mediensprecherin. Platz hat es in Rossens offenbar genug, das ganze Redaktionsteam sitze jetzt schon dort, heisst es bei der Medienstelle. Dass es bis September mit dem Bezug in Erlenbach reichen würde, hat UPC tatsächlich öffentlich nie bestätigt.

Lange Suche nach Studio?

Angesichts der Tatsache, dass der Konzern die Rechte an den Eishockey-Übertragungen schon seit letztem Sommer besitzt, ist es doch erstaunlich, dass der Bezug auf den Beginn der Saison nicht möglich ist. Warum der Bau in Erlenbach so knapp berechnet war, bleibt offen, die entsprechenden Fragen lässt UPC unbeantwortet. Es dürfte aber mit der Grösse der Studios zusammenhängen. Eine Gewerbefläche von 900 Quadratmetern findet sich nicht so leicht.

Wann genau die Räumlichkeiten am Zürichsee eingerichtet sein werden, beantwortet UPC nicht. In den ersten Monaten werde aber sicher aus dem Kanton Freiburg berichtet. «Zu gegebener Zeit» werde dann das Deutschschweizer Team die Räumlichkeiten in Erlenbach beziehen, sagt Daniela Heiniger. (Zürichsee-Zeitung)