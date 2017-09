Stricklerhuus Hombrechtikon steht im Zeichen des Kunsthandwerks

Bleistiftdicke Stäbe in allen Farben liegen auf dem Arbeitsplatz der Meilemerin Elisabeth Köng. Wenige Schritte daneben: Eine Auslage mit kunstvollen Halsketten, mit Einzelperlen, Ohrringen, Armbändern und weiteren Schmuckstücken. Auch hier beherrscht Buntheit das Bild. Und freilich hat das eine mit dem anderen zu tun: Die Glasstäbe sind das Rohmaterial, der Schmuck das Endprodukt; dazwischen spielen eine Flamme aus dem Gasbrenner, ein hohes Mass an Geduld und Übung ihre wichtigen Rollen – geschickt vereint durch Köngs Zutun.

Um schliesslich eine fast unerschöpfliche Vielfalt an Formen und Farben der Glasperlen entstehen zu lassen: Mehrfarbig sind die einen, einfarbig die andern. Punkte, Streifen, ornamentartige Gebilde im Innern, sandgestrahlte Oberflächen und weitere Elemente zieren die Schmuckstücke zusätzlich.

Zu betrachten sind sie derzeit im Hombrechtiker Dorfmuseum. Dies im Rahmen der Herbstausstellung, die der Verein Pro Hombrechtikon auch dieses Jahr wieder im Stricklerhuus, einem Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert im Langenriet, durchführt. «Kunsthandwerk, das berührt» – unter diesem Aspekt bringen vier Frauen den Besuchern und Besucherinnen ihr kunsthandwerkliches Geschick näher.

Ruhe und Konzentration

Das Glasperlendrehen, das Köng vor fast zehn Jahren für sich entdeckt hat, ist ihr «ein meditatives Geduldspiel.» In Ruhe kommen und doch in höchster Konzentration bleiben: Dies gilt ebenso für die andere Meilemerin, die im Stricklerhuus ausstellt.

Es ist dies Silvia Huber. Seit 35 Jahren hat sie sich dem Klöppeln verschrieben, und es scheint, als würde ihre Begeisterung für das Herstellen von Spitzen mit jedem Jahr noch grösser. Fasziniert spricht sie von Binche- und Duchesse-Spitzen, zeigt schmetterlings-und blumenförmige Werke, die als regelrechte Bilder die Wände zieren. Ehrfurchtsvoll erzählt sie von den Frauen, vorab in Deutschland, die die Vorlagen für die Klöpplerinnen zeichnen – um sodann ihre Fertigkeit zu demonstrieren. Behende schlägt sie die Holzschlägel – elf Paar sind es hier, es können aber auch bis zu hundert sein – über Kreuz, hierhin und dorthin, dass dem Laien ganz schwindlig wird. «Es ist eigentlich ganz einfach», kommentiert sie.

Zweierlei Flauschiges

Diese Aussage darf man gewiss bezweifeln, weniger aber, dass die Klöppelkunstwerke viel Zeit beanspruchen. Eine Feststellung, die auch für das Kunsthandwerk gilt, das Beate Hunziker ausübt: Seit 1995 fertigt sie Teddybären an. Bis zu 25 Stunden Arbeit können in einem einzigen Exemplar stecken.

Die Hombrechtikerin, schon immer mit einem Faible für Handarbeiten ausgestattet, hat zufällig ihre Begeisterung entdeckt: Durch das Blättern in einer einschlägigen Zeitschrift. Ihre ersten Bären jedoch hätten noch eher einer Maus geglichen, sagt sie heute. Sie blieb dabei, perfektionierte sich immer mehr.

Und so zeigt Beate Hunziker jetzt im Stricklerhuus eine Bärenfamilie mit grossen und kleinen Exemplaren; sie zeigt aber auch in einer eigenen Vitrine, was es alles braucht, damit aus einem simplen Schnittmuster dereinst einer der freundlich blickenden Petze wird.

Mit Lacheffekt

Das Fell der Teddys ist aus Mohair oder Viskose; flauschig ist es in jedem Fall. Und das sind auch die Werke der vierten Ausstellerin, von Susan Graf. Die Hombrechtikerin ist diplomierte Pelznäherin – ein Beruf, der heutzutage nicht mehr gelernt werden kann.

Graf setzt in ihrem Handwerk das erlernte Wissen fort und produziert Mützen, Schals und Pulswärmer. Aber auch Einrichtungsgegenständen gibt sie durch die Verwendung von Fell eine besondere Note. Weihnachtskugeln, Eierbecher, Füsslinge für Tischbeine – nichts scheint von ihrer Fantasie ausgenommen zu sein. «Meine Gegenstände haben immer auch einen Lacheffekt», sagt sie. Und – für Mauerblümchen sind ihre Mützen, Schals und anderen tragbaren Objekte nichts. «Man muss gern auffallen.», erklärt dazu die Pelznäherin. Die Mützen etwa sind so wuchtig, dass sie glatt mit den Bärenfellmützen der Königlichen Wachsoldaten von London mithalten könnten.

Geöffnet: 9./10. September, 30. September/1. Oktober und 14./15. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Langenrietstrasse 6, Hombrechtikon. (Zürichsee-Zeitung)