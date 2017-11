Stephanschor feiert Jubiläum mit einem beeindruckenden Werk

Ruhig und bedächtig schwingt die Melodie durch den Kirchenraum. Tiefe Männerstimmen vermitteln den Zuhörern ein Gefühl der Geborgenheit. Dazwischen verkünden hellere Frauenstimmen ein Aufatmen der Erlösung: Es ist Sonntagmorgen. In der reformierten Kirche von Männedorf wird Gottesdienst gefeiert. Und da ertönt, nach vielen Worten über die Bedeutung Luthers in der Gegenwart, das «Agnus Dei».

Der Stephanschor Männedorf-Uetikon trägt das liturgische Stück mit seiner tröstlichen Tonalität vor. Zu diesem Zeitpunkt ist es bereits das zweite Mal, dass die gut 60 Sänger des Chors die Predigt zum 500-jährigen Reformationsjubiläum auf festliche Weise bereichern. Zuvor haben sie das ebenfalls liturgische «Kyrie» erklingen lassen. Zum Abendmahl gegen Ende des gut zweistündigen Gottesdienstes wird das «Benedictus» folgen, eine leise aufgenommene Lobpreisung, die sich in einem unvermittelten Ausbruch der hohen Stimmen Bahn bricht. Alle drei Stücke sind Teil der zehnteiligen Friedensmesse «The Armed Man» des Walisers Karl Jenkins. Dieses Werk wird der Stephanschor am kommenden Wochenende in seiner ganzen Länge aufführen – aus Anlass seines 100-jährigen Bestehens.

Äusserst vielschichtig

Der Auftritt am Gottesdienst vom vergangenen Sonntag war zum einen für die Sänger eine Gelegenheit, die drei Liedelemente vor Publikum einzuüben. Für die Zuhörer war es auf der anderen Seite eine Kostprobe dessen, was sie an den Jubiläumskonzerten zu erwarten haben. Wobei: Die drei liturgischen Stücke könnten eine unzureichende Erwartungshaltung wecken. Denn Jenkins‘ Werk ist äusserst vielschichtig. Nicht nur feierlich-versöhnliche Melodien beinhaltet es, sondern auch deren pures Gegenteil: etwa fanatische Kriegsbegeisterung, Geschrei der Verzweiflung oder Gestammel, das unfassbare Verluste ausdrückt.

«Der Wechsel zwischen den schlimmen und schönen Passagen fasziniert mich an dieser Komposition», sagt Christof Hanimann, der den Chor seit 30 Jahren leitet. Eher zufällig, durch die Empfehlung eines Dirigentenkollegen, sei er auf das Werk des ihm vorher unbekannten Komponisten gestossen. Bald aber sei für ihn festgestanden, dass er mit dem Anti-Kriegs-Stück die Jubiläumskonzerte gestalten wolle. Bei den Mitgliedern des Chors habe die Wahl zu Beginn gemischte Reaktionen hervorgerufen. «Einige Sänger waren erst etwas skeptisch wegen der zum Teil schockierenden Textpassagen», sagt Hanimann. Die Bedenken hätten sich jedoch bald gelegt.

Und da, wo das Publikum irritiert sein könnte, werde eine Einführung erfolgen. Dann nämlich, wenn ein Muezzin seinen Gott anruft – und dies notabene in Männedorfs reformierter Kirche. Der islamische Gebetsruf im zweiten Teil der Friedensmesse hat jedoch seinen Sinn: Jerkins hat sein Stück im Jahr 1999 mit Blick auf die Opfer des Kosovo-Krieges komponiert.

Chor erst rein katholisch

Seit eineinhalb Jahren probt der Stephanschor für seine Jubiläumskonzerte – parallel zu seinem Programm, das er als Kirchenchor befolgt: Die Begleitung der Gottesdienste in den Kirchen von Männedorf und Uetikon, und dies konfessionsübergreifend. Auf diese Weise setzen sich auch die Mitglieder zusammen.

Das war nicht immer so. «Die Geschichte des Chors gliedert sich in zwei Phasen», sagt Präsident Michael Mallaun. Im 19. Jahrhundert sei er ein rein katholischer Männerchor gewesen. Als er sich 1917 die Organisationsform als Verein gegeben habe, hätten bereits Frauen mitgesungen. «1993 haben wir dann die Statuten angepasst und uns auch für Nichtkatholiken geöffnet», erklärt Mallaun. Seitdem tritt der Chor regelmässig mit Werken von der Gregorianik bis zur Moderne auf, unterstützt teils von professionellen Solisten und Profi-Musikern. Letzteres wird auch am Wochenende der Fall sein – und damit die musikalische Wucht des Konzerts noch grösser als am Gottesdienst am vergangenen Sonntag.

Jubiläumskonzerte am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, jeweils um 17 Uhr. Reformierte Kirche Männedorf. Eintritt frei. (Zürichsee-Zeitung)