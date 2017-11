Stäfa will Engadiner Tal mit 900000 Franken unterstützen

Gemeinden leisten trotz Sparkurs Inlandhilfe

Mehr als die Hälfte aller Gemeinden im Bezirk Meilen unterstützt 2017 nationale Hilfsprojekte. Viele Beiträge müssen aber infolge Sparmassnahmen gekürzt werden.

Die Unterstützung von Hilfsprojekten ist ein heikles Thema. Wer keine leistet gilt schnell einmal als geizig, wer hilft fragt sich, ob das Geld auch wie gewünscht verwendet wird. Klar ist aber, dass Unterstützungsbeiträge schnell gekürzt oder gestrichen werden, wenn Sparen angesagt ist. In dieser Hinsicht machen auch die Gemeinden im Bezirk Meilen keine Ausnahme. Viele mussten in den letzten Jahren ihre finanzielle Unterstützung von Hilfsprojekten schrittweise zurückfahren. In Meilen wurden die Ausgaben für die In- und Auslandshilfe 2017 von 300 000 Franken auf 200 000 Franken gekürzt. Auch in Zumikon soll die Inlandhilfe von 75 000 auf 50 000 Franken gekürzt werden. Eine Ausnahme stellt in diesem Punkt Erlenbach dar, das die Unterstützung von inländischen Hilfsprojekten von 55 000 Franken 2016 auf 60 000 Franken 2017 erhöht hat.



Andere Gemeinden wie Männedorf, Hombrechtikon oder Oetwil am See verzichten in ihren Budgets fast gänzlich auf In- oder Auslandshilfe. «Die Gemeinde Hombrechtikon muss haushälterisch mit den Steuereinnahmen umgehen», sagt der Hombrechtiker Gemeindeschreiber Jürgen Sulger. In Ausnahmefällen wie Naturkatastrophen könne man aber jederzeit Hilfsbeiträge sprechen. Eine Handhabung, die auch in den restlichen Gemeinden üblich ist. So unterstützte Zollikon vor kurzem das von einem Felssturz betroffene Bergdorf Bondo mit 30 000 Franken.



Moralische Verpflichtung



Trotz des Sparkurses, der auch vor den eher gut situierten rechtsufrigen Gemeinden nicht halt macht, fällt auf, dass über die Hälfte der elf Gemeinden Inlandhilfe leistet. Knapp eine halbe Million Franken sind es 2017. Die Antwort auf die Frage der ZSZ, ob man sich in der aktuellen Situation Hilfsbeiträge leisten kann, klingt bei vielen rechtsufrigen Gemeinden ähnlich. «Wir sehen es als moralische Verpflichtung, ärmeren Gemeinden zu helfen», sagt beispielsweise Hans Gantner (FDP), Finanzvorsteher von Uetikon am See. Es sei aber wichtig, dass die Unterstützungsbeiträge gezielt verwendet werden. Ähnlich sieht es Herrliberg. «Durch unsere gute finanzielle Lage können wir uns diese Hilfe leisten, aber alle Gesuche für Hilfsbeiträge werden natürlich genau geprüft», sagt Gemeindeschreiber Pius Rüdisüli. Herrliberg unterstützte 2017 nationale Projekte mit 75 000 Franken.

Einen anderen Weg geht Stäfa: Die dortige Gemeindeversammlung wird über einen Kredit zur Inlandhilfe von fast einer Million abstimmen. Allerdings ist die Laufzeit länger als in anderen Gemeinden.



Lukas Bolliger