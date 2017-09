Sonova unter neuer Führung

Der Wechsel im Amt des CEO von Sonova erfolgt in Etappen. Am 1. Oktober wird Arnd Kaldowski zunächst als COO in den börsenkotierten Konzern eintreten. Bei Sonova übernimmt er die direkte Verantwortung für alle drei Geschäftsbereiche: Hörgeräte, Cochlea-Implantate sowie Forschung & Entwicklung.

Nach einer Übergangsphase wird der 50-jährige Deutsche ab 1. April die Position des CEO von Braunschweiler übernehmen. Der bisherige Unternehmensleiter der Sonova soll von der Generalversammlung im Juni 2018 in den Verwaltungsrat gewählt werden. Unter seiner seit sechs Jahren dauernden Führung wuchs der Konzern um rund 50 Prozent, heisst es in der Medienmitteilung.

Mit medizinischem Markt vertraut

Kaldowski, der sich an der Technischen Universität Darmstadt zum Master of Science in Physik ausbilden liess, ist derzeit noch in einer führenden Position im US-Amerikanischen Mischkonzern Danaher tätig. Dieser verzeichnet einen weltweiten Umsatz von rund 5,5 Milliarden Dollar. Zuvor arbeitete der Manager unter anderem als Senior Vice President bei Siemens Medical und ist daher mit dem medizinischen Markt vertraut.

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa, verzeichnete im Geschäftsjahr 2016/17 eine Umsatz von 2,4 Milliarden Franken und einen Reingewinn von 356 Millionen. Die Gruppe ist weltweit in über 100 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (di)