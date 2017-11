Rauschende Ballnacht war ausverkauft

Knisternder Tüll, raschelnder Taft, wallende Röcke und ele­gante Anzüge – die Tanzpaare sind eine Augenweide. Pfarrerin Diana Trinkner, selber im bodenlangen blassblauen Chiffonkleid und mit knallroten Lippen, ist am Samstagabend freudig überrascht: «Die Gemeinde so her­ausgeputzt zu sehen, ist für mich Lebens­freude pur», stellt sie gleich nach ihrer Ankunft im ­Forum Kirchbühl fest.

Dort, und nicht wie erwartet in der Kirche, findet der Reformationsball der Reformierten Kirch­gemeinde zum Motto «Der erlöste Mensch tanzt» statt. Die Sitzreihen mit ihren Heizkörpern im Kirchenraum zu entfernen, wäre zu aufwendig gewesen, begründet nun Trink­ners Kollege Michael Stollwerk den Ortswechsel. Der seit einem Jahr in Stäfa wirkende Pfarrer hat sich in Wams und Hosen gestürzt und mimt mit dem charakteristischen Beret Martin Luthers den Reformator selber.

«Die Reformation war eine Befreiungs­erfahrung wie eben das Tanzen auch, das wie der Glaube mit Freude zu tun hat», sagt der gebürtige Deutsche, der Tanz­anlässe in Kirchen bereits in seinem Heimatland organisierte. Nun greift er nach der Hand der Pfarrerin, zieht sie in den Saal und legt mit ihr einen fetzigen Rock ’n’ Roll aufs Parkett.

Von Foxtrott bis zu Samba

DJ Hazy aus dem Appenzell hat ein Gespür für die klassischen Standardtänze und legt Rhythmen vom Walzer über Foxtrott und Samba bis zum mitreissenden Pop eines Michael Jackson auf. Vergnügt kommentiert er den jeweiligen Applaus der Tanzenden nach jedem Stück, das sei er sich nicht gewohnt.

Einem jungen Paar ist die ­Freude am Tanzen anzusehen, so wie sie ihre Körper aneinanderschmiegen, um gleich darauf voneinander zu wirbeln. Die Schritte sitzen, man kann die Augen kaum von ihnen lassen. Die älteren Semester in ihren eleganten Gewändern bewegen sich auf der Tanzfläche nicht minder geschmeidig.

Goldene Hochzeit am Ball

Strahlende Gesichter bei ­allen, und das sind immerhin 130 Personen, die für eine ausverkaufte Ballnacht gesorgt haben. Mehr hätten im Forum auch nicht Platz gehabt, sagt Pfarrer Stollwerk, der das Alter der Gäste zwischen 15 und 80 Jahre schätzt.

Eine Stäfnerin meint auf Anfrage: «Wenn die Kirche schon so etwas organisiert, dann muss man doch kommen.» Von anderen Paaren ist zu hören, dass sie fürs Leben gern tanzen und dar­um die Gelegenheit für einen festlichen Ausgang in der eigenen Gemeinde gerne wahrgenommen hätten. Heidi und ­Ruedi Sprenger feiern just an diesem Tag ihre goldene Hochzeit, was den Pfarrer veranlasst, sie im Kreise aller den Hochzeits­walzer vortanzen zu lassen. In der Forum-Küche­ sorgt ein achtköpfiges Team von Freiwilligen mit selbst gemachten Pfaffenburgern und Pommes frites aus Süsskartoffeln, dass die aufgestellte Gäste­schar auch bis zur späten Stunde noch Kraft hat, um das Tanzbein zu schwingen. (Zürichsee-Zeitung)