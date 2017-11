RAV-Klient musste sich vor Gericht verantworten

Am 31. August 2016 hätte auf dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Meilen eine klärende Aussprache stattfinden sollen. Und zwar zwischen zwei RAV-Mitarbeitern und einem Klienten sowie dessen Ehefrau. Doch statt einer Klärung folgte eine Eskalation, die am Montag vor dem Bezirksgericht Meilen verhandelt wurde.

Was am besagten Tag kurz nach 13 Uhr geschah, konnte auch an der Verhandlung nicht restlos geklärt werden. In der Anklageschrift ist die Rede von Beschimpfungen, Beleidigungen und Drohgebärden. Ausserdem habe der Angeklagte zweimal hintereinander Aktenstapel und Schreibutensilien vom Tisch gefegt und dem einen RAV-Mitarbeiter beim Verlassen des Büros willentlich seinen Ellenbogen mit «mittelschwerer Wucht» in den Bauch gestossen. Die Anklage lautete auf Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Tätlichkeit verneint

«Es war ein Fehler, die Akten vom Tisch zu wischen», sagte der 50-Jährige vor Gericht. Von einem Ellenbogenstoss wollte er hingegen nicht wissen. Er habe seine Frau nach Abbruch des Gesprächs aus dem Raum geleiten wollen, die wegen der aufgeheizten Stimmung gezögert habe. Ausgeschlossen sei es nicht, dass er, als er dazu seine Arme ausbreitete, den RAV-Mitarbeiter berührt habe. «Wir standen dicht gedrängt beim Ausgang.» Klärung brachten in der Vernehmung auch die Zeugen nicht: Die Ehefrau hatte nichts gesehen und der andere RAV-Mitarbeiter hatte im Protokoll von einem Bodycheck gesprochen.

«Spitze eines Eisbergs»

Der Anwalt des RAV-Mitarbeiters bezeichnete den Sachverhalt der Anklageschrift «als vollkommen zutreffend» und doppelte nach: «Der 31. August war die Spitze eines Eisbergs.» Der Angeklagte sei auf der Regionalen Arbeitsvermittlungsstelle immer wieder negativ aufgefallen. So habe er im Januar des gleichen Jahres während eines Beratungsgesprächs gedroht, dieses aufzunehmen. Auch die auszahlende Versicherung sei von ihm mit den Worten «Wenn ich das Geld in zwei Tagen nicht habe, komme ich vorbei» bedroht worden. Es sei unmöglich gewesen, mit ihm ein normales Beratungsgespräch zu führen. Auch soll der Mann immer wieder Beleidigungen ausgestossen haben.

Drei verschiedene RAV-Mitarbeiter hatten mit dem Mann zu tun. Das Gespräch im August letzten Jahres hätte ihn zu einem konstruktiveren Verhalten bewegen sollen. Die Ehefrau war als Person des Vertrauens mit dabei. Das RAV habe alles getan, um die Situation mit dem schwierigen Klienten nicht weiter zuspitzen zu lassen. Das Fazit das Klägeranwalts: Der Beschuldigte verfüge kaum über Selbstkontrolle. «Er hat am 31. August 2016 klar ein Grenze überschritten.» Den Schlag in den Bauch sah er als erwiesen an, die Strafanzeige, der selber nach dem Vorfall aufgeben wollte, bezeichnete er als grotesk. Die RAV-Leute seien nach dem Vorfall so eingeschüchtert gewesen, dass sie die Securitas engagiert hätten.

«Mit Situation überfordert»

Der Anwalt des Angeklagten zeichnete das Bild eines durch lange Krankheit gebeutelten Mandanten, der im Behördendschungel einmal die Nerven verloren hatte. «Der Beschuldigte war mit seiner Situation überfordert», sagte er und beantragte die Freisprechung seines Mandanten. Fakten laut Anwalt: Der Mann war nach einem medizinischen Eingriff gegen seine Rückenschmerzen im April 2015 arbeitslos geworden.

Als die Krankentaggeldversicherung Ende 2015 ihre Zahlungen einstellte, und die IV eine Rente verneinte, landete er auf dem RAV. Hatte der Haustechniker zuvor über 7000 Franken verdient, musste er nun mit gut der Hälfte auskommen. Kam hinzu, dass vorübergehende stundenweise Beschäftigung einen nicht nachvollziehbaren Abzug generierte. «Mein Mandant erhoffte sich vom Gespräch am 31. August eine Klärung dieser Angelegenheit», sagte der Anwalt. Nach dem missglückten Gespräch wollte der Beschuldigte auf dem dem Meilemer Polizeiposten Anzeige gegen den RAV-Mitarbeiter erheben. Dass er dort austickte, erklärte der Verteidiger mit der telefonischen Intervention seitens RAV bei der Polizei.

Vom RAV telefonisch betreut

Strafanzeige reichte schlussendlich nur der RAV-Mitarbeiter ein. Der Klient wurde nach der Eskalation in Meilen telefonisch von einer anderen RAV-Stelle in Zürich betreut. Inzwischen hat er bei einer Institution der öffentlichen Hand eine neue Stelle gefunden.

Das von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafmass: Eine bedingte Geldstrafe von 6600 Franken und eine Busse von 1300 Franken. Ob die Richterin des Bezirksgerichts die Eskalation auf dem RAV als Höhepunkt destruktiven Verhaltens oder als einmaligen Ausrutscher eines nicht vorbestraften Mannes taxiert, ist noch nicht bekannt. Die Urteilseröffnung ist für Anfang Dezember angekündigt. (Zürichsee-Zeitung)