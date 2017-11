Die Energie habe gefehlt. Und als sie dann in dem Bild gewesen sei, diese Energie, da seien die Musiker nicht mehr zu erkennen gewesen. Jene aber hatten einst dem grossformatigen Gemälde immerhin den Titel gegeben: «Die Band». «Jetzt passt es», sagt Ueli Bär, bald 78-jährig, aufmerksamer Blick, das schlohweisse, lange Haar zum Pferdeschwanz gebunden. Der Küsnachter ist der Schöpfer des Werks. «Aber», fügt er an, «es hat auch gepasst, als ich es ursprünglich gemalt habe.»

Dass ein vordem realistisches Bild sich nun im Gewand des Abstrakten präsentiert, ist nicht ungewöhnlich für Bärs Schaffen. Er wolle darstellen, was ihn im Moment bewege, erklärt er. Dazu gehöre mitunter, bereits vorhandene Bilder wieder aufzugreifen, in Farb- und Formgestaltung zu verändern, bis sie die aktuellen Stimmungen widerspiegeln. Dieses Vorgehen gibt seinem Werk einen im wahrsten Sinn des Wortes vielschichtigen Charakter. Die Küsnachter Galerie Höchhuus widmet dem Maler nun ab Donnerstag wieder eine Einzelausstellung – zehn Jahre, nachdem er mit dem Kulturpreis der Gemeinde ausgezeichnet worden war. «Die Band» wird, unter anderem, zu sehen sein.

Malen als Prozess

Ende der vergangenen Woche im Holzhaus des Künstlers, in dem er seit 1992 wohnt und das ihm auch als Atelier dient: Idyllisch ist es gelegen, hoch über dem See, umgeben von einem lichten Wald und wilden Garten. Ja, er packe hin und wieder Pinsel, Farbe und Staffelei und fange draussen an zu malen, sagt Bär. Meist beende er das Bild aber im Atelier – und Beenden, das sei ja eben ein fortlaufender Prozess, bei dem er nie wisse, ob er je abgeschlossen sei. Bei einigen Gemälden, die er für die Ausstellung bereitgestellt hat, lassen sich diese ersten Impulse aus der Natur als fröhliche, farbenfrohe Elemente erkennen, auch wenn sie im Abstrakten gehalten sind.

Was letztlich auf der Leinwand sein wird, plane er nicht im Voraus. «Oft lasse ich mich durch die Intuition leiten», erklärt der gelernte Grafiker, der sich schon früh für Klee, Miró und Kandinsky begeistert hat. Humorvolle Verspieltheit bis hin zu nachdenklicher Schlichtheit manifestiert sich denn auch auf seinen Bildern.

Nicht weniger oft dränge sich die Idee für ein Werk bereits auf, wenn er noch mit dem Vorhergehenden beschäftigt sei: Er erkenne dann etwa ein Detail, das nach ausführlicherer Ausarbeitung verlange. «Oder während ich an einem Bild von barocker Fülle und Chaos arbeite, kommt mir häufig der Wunsch, als nächstes zu reduzieren und vereinfachen.»

Mal oplent, mal puristisch

Von aussen betrachtet könne sein Stil uneinheitlich wirken. «Für mich aber hat alles eine innere Kontinuität», sagt er. Auch am Saxofon, seiner anderen Ausdrucksform, erlebe er dieses Bedürfnis, zwischen dem Opulenten und Puristischen zu pendeln.

Zu zeigen, was er im Innern empfinde und verarbeite, sei für ihn folgerichtig im Sinne der Kontinuität. «Nach einer Phase des gegenständlichen Malens wurde mir klar, dass das Umsetzen von Stimmungen auch eine Form des Realismus ist», erklärt er. Als Künstler könne er nicht etwas thematisieren, das ihn nichts angehe.

Diese Einsicht, die mit dem Wechsel zum abstrakten Stil einhergegangen sei, habe eine grundlegende Sinnkrise als Auslöser gehabt. Als er in den späten 1989er-Jahren von seiner Zürcher Wohnung aus das Drogenelend am Letten hatte beobachten können und dieses in der Kunst verarbeitete, dachte er erst, er bewirke etwas mit seinem Tun. «Aber dann realisierte ich, dass ich als Maler die Welt nicht verändern kann.» Jahrzehnte zuvor wiederum sei es die Rolle der Kunst in der heutigen Gesellschaft gewesen, die ihn hatte zweifeln lassen.

Krisen führen zu Neuem

Krisen erlebe er immer wieder. So auch diesen Frühling. «Da habe ich sehr wenig produziert.» Abermals sei jedoch daraus etwas Neues entstanden: Nach Jahren beschäftigte er sich wieder mit dem Tuschzeichnen. Auch dies wird im Höchhuus zu sehen sein.

Vernissage: Donnerstag, 18 bis 21 Uhr. Ausstellung bis 3. Dezember. Geöffnet: Fr 17 bis 20 Uhr, Sa und So 14 bis 17 Uhr. Galerie im Höchhuus, Seestrasse 123, Küsnacht. (Zürichsee-Zeitung)