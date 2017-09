«Meine Heimat ist, wo die Musik ist»

«Ich wollte individuell lernen, und das konnte ich in Japan nicht», erklärte Hiromi Ikei ihren Entscheid, mit 18 Jahren nach Europa zu kommen. Vielleicht spielte ihre Begeisterung für Johann Sebastian Bach mit eine Rolle, dass sie sich für Deutschland entschied.

Ab 2001 studierte sie an der Musikhochschule Lübeck, wo sie 2008 ihr künstlerisches Diplom im Hauptfach Klavier mit hoher Punktzahl abschloss. Durch die Teilnahme an verschiedenen Meisterkursen in Deutschland und Zürich konnte sie ihre Interessen vertiefen und ihr Können weiterentwickeln, bevor sie 2011 an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Master of Arts in Specialized Music Performance mit dem Hauptfach Kammermusik und 2013 Master Performance mit Hauptfach Cembalo studierte.

Nebst der erfolgreichen Teilnahmen an diversen, auch internationalen, Wettbewerben, debutierte sie 2007 in New York mit dem Manhattan Chamber Orchestra. Doch ihre Zukunft sah sie stets in Europa – und nicht nur die berufliche, wie sich bald herausstellen sollte.

Erste feste Stelle

Dass sie nicht mehr nach Japan zurückkehren, sondern in Europa bleiben wollte, wusste Hiromi Ikei bereits, als sie ihre Heimat mit 18 Jahren verliess. Während ihrer Zeit an der ZHdK lernte sie ihren heutigen Mann kennen, mit ihm lebt sie heute in Zürich. «Ich kann leben, wo die Musik lebt», sagt sie strahlend. «Wo die Musik ist, ist meine Heimat.» Sie ist der Liebe wegen geblieben – erst aus Liebe zur Musik und dann auch noch zu einem Mann.

«Es ist wunderschön zu erleben, wenn sich die Schüler am Klavier entspannt ausdrücken können.»Hiromi Ikei, Klavierlehrerin

Authentizität ist Hiromi Ikei sehr wichtig. Sie versucht, die Musik zwar mit viel Gefühl, aber dennoch möglichst unverfälscht zu interpretieren. Hierbei ist es auch kein Widerspruch, barocke Werke auf einem modernen Flügel zu spielen. Das zeigte sie auf ihrem im letzten Jahr erschienenen Debütalbum «J.S. Bach Aspekte». «Wenn alte Gebäude zerfallen, baut man auch etwas Neues im alten Stil an», sagt sie. Die Altstadt von Lübeck und Rostock habe sie immer fasziniert, weil von historischen Gebäuden immer ein Teil bewahrt wurde, auch wenn daneben etwas Modernes entstand.

Die Stelle in Oetwil ist ihre erste feste als Klavierlehrerin, und mit der Nachfolge von Kurt-Werner Dähler tritt sie in grosse Fussstapfen. Ein kleines Pensum hat Hiromi Ikei, die zudem als Korrepitorin tätig ist, seit einiger Zeit auch an der Yamaha-Musikschule in Altstetten. freut sich aber sehr, ihre Leidenschaft für die Musik mit den Oetwiler Schülern teilen zu können. «Ich hoffe, eine grosse Klavierklasse aufbauen zu können.»

Mit Gefühl und Spass

Bachs letzte Gigue aus der Partita Nr. 2 spielt sie mit dem ganzen Körper – leidenschaftlich, kraftvoll und immer natürlich. Die Konzentration spiegelt sich ebenso in ihren Gesichtszügen wie die Hingabe, mit der sie in die Musik eintaucht. Jeder Ton lebt in ihr, bevor er über die Finger hörbar wird. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für Bach. «Ich möchte, dass auch meine Schüler fühlen, was sie spielen», sagt sie. «Sie sollen sich ausdrücken können und Spass am Klavierspielen haben.» Deshalb sei es wichtig, dass die Stücke den Schülern gefallen und sie zum Lernen motivieren.

Zwang, Strenge und Prüfungen mit Experten hatte sie in Japan erlebt und nie als Ermunterung zum Weitermachen empfunden. «Viele haben nach einigen schlechten Noten die Freude am Musikmachen verloren und aufgehört», sagt die ansonsten meistens strahlende Pianistin mit düsterer Miene. Die Art und Weise, wie hierzulande unterrichtet werde, entspreche ihr viel besser und bereite beiden Parteien mehr Freude. «Manche Schüler sind schüchtern und reden nicht so gerne, aber es ist wunderschön zu erleben, wie sie sich am Klavier dann entspannt ausdrücken können.»

Hiromi Ikei tritt am 23. Septmber an einem Konzert mit Frauenchor und Orchester in der Predigerkirche Zürich auf (19.30 Uhr) und am 21. November in der Kirche St. Peter mit dem Kammerchor Kobelt (20 Uhr). (Zürichsee-Zeitung)