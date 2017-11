Mann überfällt Volg in Uerikon – und klaut Bierdose

Der Überfall ereignete sich am Montagnachmittag um 15 Uhr. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, betrat zu diesem Zeitpunkt ein maskierter Mann die Volg-Filiale an der Ritterhausstrasse in Uerikon. An der Kasse bedrohte er die Verkäuferin mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Die Verkäuferin liess sich jedoch nicht einschüchtern und rief ihre im Nebenraum anwesende Kollegin zu Hilfe. Der Täter ergriff dann die Flucht. Seine einzige Beute, eine Bierdose, hielt er in der Hand.

Täter wird geschnappt und gesteht Tat

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Diese verlief erfolgreich. Kurze Zeit später konnte der Räuber nämlich durch Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen in Rapperswil verhaftet werden.

Der 35-jährige Schweizer wurde anschliessend der Kantonspolizei Zürich übergeben. Wie die Polizei mitteilt, gestand er den Überfall in der Befragung. (mst)