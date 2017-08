Männedorf geht gegen die Lebensmittel Verschwendung vor

Krautstielwähe und Käse-Brot-Auflauf: Das klingt nach dem Speiseplan vergangener Zeiten, als auf den Tisch kam, was Garten und Hof hergaben und noch keine Fertigprodukte existierten. Eine Zeit aber auch, als Esswaren das Haushaltsbudget ungleich stärker belasteten als heute, daher mehr Wert hatten und bis zum letzten Rest aufgebraucht wurden. Althergebracht sind die beiden Gerichte wohl – und doch von besonderer Aktualität.

Denn das alte Wissen vom Umgang mit Lebensmitteln bietet Möglichkeiten, gegen ein Phänomen der modernen Zeit vorzugehen: Das so genannte «Food-Wasting» – neudeutsch für die Vernichtung von Produkten, die zum Verzehr bestimmt waren. Für viele Menschen ist das eine fragwürdige Begleiterscheinung des Wohlstands. So auch für den Gemeinderat von Männedorf. Er hat das Problem darum auf seine Agenda gesetzt. Diverse Veranstaltungen und Aktionen sollen die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam machen.

Nicht nur moralische Gründe

So wurde jüngst im Gemeindeblatt «Fischotter» der Aufruf publiziert, fantasievolle Ideen für die Verwertung von Speiseresten einzusenden. Was zum Beispiel mit den Rezepten für Krautstielwähe und Käse-Brot-Auflauf erwidert wurde.

Ideen für die Restennutzung tun in der Tat not: Fast eine vollständige Mahlzeit landet in Schweizer Haushalten im Schnitt im Kehrichtsack – pro Tag. Auf das Jahr gerechnet sind dies 135 Kilogramm verschwendetes Essen, oder 1000 umsonst ausgegebene Franken. Lebensmittelverluste fallen aber auch in der Landwirtschaft, der Produktion, in Handel und Gastronomie an. Hochgerechnet auf die ganze Bevölkerung summiert sich das vernichtete Essen hierzulande auf gut zweieinhalb Millionen Tonnen pro Jahr.

Dies hat das Bundesamt für Umwelt 2012 bei einer Analyse der Kehrichtzusammensetzung ermittelt. Fakten, die dem Männedörfler Gemeinderat unter anderem den Anstoss geliefert hätten, gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln vorzugehen, erklärt Liselotte Hanimann. Die Sachbearbeiterin Umwelt, Landschaft und Entsorgung ist dafür zuständig, den gemeinderätlichen Beschluss in die Praxis umzusetzen.

Nebst moralischen Gründen zu handeln – «Wohlstand bedeutet nicht Verschwenden, schon gar nicht, wo andere hungern» – sei Abfallbewirtschaftung Gemeindeaufgabe. Dazu gehöre auch, über Abfallvermeidung zu informieren und zu sensibilisieren, sagt sie. Indes habe das Engagement nichts damit zu tun, dass Männedorf seit heuer auf das Energiestadt-Label verzichtet.

Die Rolle der Gemeinden bei dem Thema hat schon das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) erkannt. Es hatte, zusammen mit dem Verein Greenabout, der sich gegen das Food-Wasting stark macht, einen Leitfaden verfasst – mit Informationen zur und Anregungen gegen die Essensvergeudung. «No Waste, let’s taste» heisst die Broschüre, die das Awel den Gemeinden im Kanton zukommen liess – damit diese die Vorschläge gegen die Verschwendung realisieren. «Männedorf hat als einzige Gemeinde im Kanton ein eigentliches Konzept gegen die Verschwendung von Essen ausgearbeitet», sagt Rosmarie Schaub von Greenabout und Mitautorin des Leitfadens.

Stand am Herbstmarkt

Nach dem Sammeln von Rezepten ist in der Seegemeinde geplant, dass am Herbstmarkt vom 30. September Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Mittagsmenüs und Smoothies zubereiten. «Mit einem Koch von Greenabout werden wir Lebensmittelüberschüsse der Marktfahrer verwerten», sagt Hanimann.

Ein Essen aus Überschüssen gibt es auch an der Delegiertenversammlung des kantonalen Natur- und Vogelschutzverbands «Bird-Life» im November. Zudem wird der Fraue-Zmorge im Frühjahr 2018 das Food-Wasting beleuchten. Das macht auch das nächstjährige Männedörfler Abfallkalender-BüchleinGe.

Die Aktion solle zeitlich aber nicht befristet sein, erklärt Hanimann, die noch mehr Ideen in petto hat: Von einer Tavolata bis hin zu einem offenen Kühlschrank. Das weitere Vorgehen werde sich herauskristallisieren, wenn sich die Resonanz der nun geplanten Aktivitäten offenbare.

Die Broschüre »No Waste, let’s taste» liegt auf der Gemeindeverwaltung auf und ist online abrufbar: www.maennedorf.ch/de/verwaltung/abfall/abfallvermeidung/ (Zürichsee-Zeitung)