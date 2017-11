«Leistungsfähige Kinder bestehen auch ohne Kurs»

Gymi-Vorbereitungskurse sind immer gefragter. Immer mehr Eltern wollen ihren Sprössling um jeden Preis in einem Gymnasium sehen – auch wenn diese allenfalls gar nicht über das schulische Potenzial verfügen.

Damit die grösstenteils kostenlosen Kurse an Primar- und Sekundarschulen nicht überlaufen werden von Schülern, die für das Gymnasium ungeeignet sind, haben alle befragten Schulen am linken und rechten Zürichseeufer Mindestnoten für eine Teilnahme festgesetzt. In den meisten Fällen darf der Schnitt der Zeugnisnoten in den prüfungsrelevanten Fächern im vorangegangenen Semester nicht unter der Note Fünf liegen. Für das Langgymnasium zählen die Fächer Deutsch und Mathematik, für das Kurzgymnasium ausserdem noch Französisch.

Private, kostenpflichtige Vorbereitungskurse haben dagegen tiefere Hürden. «Eine Fünf bei dem einen Lehrer entspricht nicht einer Fünf bei einem anderen», argumentiert Stefan Füchslin, Geschäftsleiter der AHA-Nachhilfe, die in Adliswil, Horgen, Stäfa, Thalwil und Wädenswil Vorbereitungskurse anbietet. Man behalte sich aber vor, bei Schülern, die nicht fürs Gymnasium geeignet sind, Kontakt mit den Eltern aufzunehmen und eventuell eine Einzelnachhilfe vorzuschlagen. Der Lern-Treff, der Gymi-Vorbereitungskurse in Horgen, Küsnacht, Meilen, Stäfa, Thalwil und Wädenswil anbietet, rät bei Noten unter 4.5 vom Kursbesuch ab.

Kostspielige Angelegenheit

Neben den gelockerten Teilnahmebedingungen sind die meisten Privatkurse vom Zeitaufwand her auch intensiver als diejenigen an den öffentlichen Schulen, wie ein Vergleich zeigt. Und sie fangen neuerdings auch schon früher an, nämlich vor den Herbstferien. Das Ganze hat seinen Preis: 3235 Franken kostet die Gymi-Vorbereitung «premium», der teuerste Kurs der AHA-Nachhilfe. Die Kosten für die Vorbereitung «light» mit den wenigsten Modulen belaufen sich auf 1320 Franken. Beim Lern-Treff liegen die Preise zwischen 1170 und 2440 Franken, wobei es für Sekschüler teurer kommt als für Sechstklässler.

Dafür bekommen die Schüler je nach Kurs zweieinhalb bis drei Stunden Unterricht pro Woche. Beide Anbieter führen Prüfungssimulationen in ihren Kursen durch und bieten eine Intensivwoche in den Sportferien an. In den Primar- und Sekundarschulen sind es meistens zwei Lektionen in der Woche, die man für die Vorbereitung aufbringen muss.

Ausgleich statt Überbelastung

Es gibt an fast allen befragten Schulen Schüler, die sowohl an einem privaten als an einem öffentlichen Vorbereitungskurs teilnehmen. Davon raten beide privaten Anbieter aber klar ab. «Ausgleichende Tätigkeiten wie Sport oder Musik beizubehalten nützt mehr, als die ganze Woche nur auf die Gymi-Prüfung zu büffeln», sagt Stefan Füchslin.

Barbara Thürig, Schulverwaltungsleiterin in Rüschlikon, sagt, dass die meisten Schüler, die zusätzlich zum schulinternen auch noch einen Privatkurs besuchen, tendenziell notenmässig eher knapp dran seien. Es sei rund ein Drittel, der das tut. Die Schulen in Richterswil und Adliswil berichten hingegen, dass das bei ihnen «nur vereinzelt der Fall» sei.

Umstrittene Privatkurse

Für Stefan Füchslin sind die Vorteile eines Privatkurses klar: «In der Schule wird häufig ausschliesslich mit alten Prüfungsserien gearbeitet. Dies wird auch bei uns gemacht, aber erst nach einem soliden Aufbau der verlangten Grundlagen.» Ausserdem seien die Klassen kleiner als an den meisten öffentlichen Schulen, was eine individuellere Betreuung ermögliche.

Reto Muggli, Schulleiter des Lern-Treffs, argumentiert, dass die Lehrpersonen der öffentlichen Schulen oft überbelastet und nicht spezialisiert auf die Gymi-Vorbereitung seien. Caspar Salgo, Geschäftsleiter der Schule Adliswil, hält dagegen: «Die Rückmeldungen der Eltern sagen übereinstimmend aus, dass unser Kurs weitaus besser ist und mehr bringt als diejenigen von privaten Anbietern.»

Unterschiede je nach Schule

Wie viele Schüler letzten Endes an der Gymi-Prüfung reüssieren, ist je nach Kurs unterschiedlich. Die Aha-Nachhilfe vermeldet, dass das bei ihnen bei ungefähr 80 Prozent ihrer Kursteilnehmer der Fall sei. Der Lern-Treff kommt auf ähnliche Zahlen.

Nicht alle befragten Schulen konnten Angaben zur Erfolgsquote der Schüler, die im Vorfeld der Aufnahmeprüfung den schulinternen Kurs besuchten, machen. Die Divergenz zwischen denjenigen, die Zahlen nennen konnten, ist zudem gross: In Stäfa bestünden durchschnittlich rund 75, in Richterswil 60 bis 70 und in Wädenswil rund 50 Prozent die Aufnahmeprüfung. In Adliswil sind es laut Salgo in den letzten Jahren jeweils zwischen 35 und 80 Prozent gewesen.

Erfolgreich ohne Kurs

Die Kantonale Bildungsdirektion empfiehlt den öffentlichen Schulen, kostenlose Gymi-Vorbereitungskurse anzubieten. Dieser Empfehlung folgen auch fast alle durch die ZSZ befragten Schulen. Die Schule Thalwil wollte die Kurse 2015 aufgrund von Sparmassnahmen abschaffen. An der Budget-GV wurde dann aber ein Antrag der Elternräte gutgeheissen, dass die Kosten von 500 Franken je zur Hälfte von der Schule und den betreffenden Eltern getragen werden. Seither werde das so gehandhabt, sagt Joana Büchler, Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde.

Hat man als Thalwiler Schüler überhaupt noch eine Chance, die Gymi-Prüfung zu schaffen, ohne für einen Vorbereitungskurs Geld auszugeben? «Ja», sagt Niklaus Schatzmann, Chef des Mittelschul- und Berufsbildungsamts, «Jahr für Jahr bestehen leistungsfähige Kinder auch ohne den Besuch von öffentlichen oder privaten Vorbereitungskursen die Zentrale Aufnahmeprüfung.»

Die beste Vorbereitung für die Gymi-Prüfung sei nach wie vor der Regelunterricht. Um mit dem Prüfungsschema vertraut zu werden, könne es aber durchaus sinnvoll sein, sich mit Prüfungen vergangener Jahre vorzubereiten. Diese seien auf der Website der Zentralen Aufnahmeprüfung mitsamt Lösungen abrufbar. (Zürichsee-Zeitung)