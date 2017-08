Lehrer zieht es an die Goldküste

Schulen Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sollen in Regelklassen integriert werden. So will es das Volksschulgesetz. Der Bedarf an Heilpädagogen ist deshalb in den letzten Jahren stark gestiegen. Auch im Bezirk Meilen fehlen zu Schulbeginn nach wie vor qualifizierte Lehrkräfte. Mehr...

Von Linda Koponen 05:45