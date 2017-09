Kehrt Tina Turner der Goldküste den Rücken?

Zweitwohnsitz oder Wegzug?In Liechtenstein erzähle man sich, dass Tina Turner am Kauf einer Villa im Triesener Oberland in Lichtenstein interessiert sei, schreibt die Zeitung «Liechtensteiner Vaterland». Ein Nachbar habe der Zeitung bestätig, dass die 77-Jährige bereits mehrmals in der Villa ein- und ausgegangen sei. «Chauffiert wird die Sängerin dabei meistens in einem schwarzen Range Rover», wird der Nachbar von der Zeitung zitiert. Des Weiteren will der Nachbar auch gehört haben, dass die gebürtige Amerikanerin mit Schweizer Pass von der Aussicht und der Lage geschwärmt habe. Die Villa soll zwischen 40 und 50 Millionen Franken kosten, wie es weiter heisst.

Bei der Gemeinde Küsnacht will man die Wegzug-Gerüchte nicht kommentieren. Die Soul-Sängerin lebt seit 1994 in Küsnacht und hat seit April 2013 offiziell das Bürgerrecht Küsnachts. Im selben Jahr feierte sie ihre Hochzeit mit dem deutschen Musikmanager Erwin Bach in ihrem Garten am See. (past)