Jetzt oder nie – oder zurück auf Feld 1 mit der Rentenreform

Die Rentenreform sieht die Anhebung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Senkung des Umwandlungssatzes in der zweiten Säule vor. Damit niemand weniger Rente bekommt, werden im Gegenzug die AHV-Renten für Neubezüger pro Monat um 70 Franken erhöht.Über diese Eckpfeiler debattierte am Dienstagabend im Jürg-Wille-Saal des Gasthofs Löwen unter der Leitung des Fernsehjournalisten Reto Brennwald ein Podium, in dem die Frauen in der Mehrheit waren.

Für ein Ja setzten sich die Männedörfler Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (CVP) und ihre Zürcher Ratskollegin Min Li Marti (SP) ein. Die Aargauer Nationalrätin Sylvia Flückiger (SVP) sekundierte im Lager der Gegner Nationalrat Hans-Ulrich Bigler (FDP), Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, aus Affoltern am Albis.

Flückiger akzeptiert als engagierte KMU-Frau, dass Frauen bis 65 Jahre arbeiten sollen. «Ich bin bereit, damit einen wertvollen Beitrag zur Sicherung der AHV zu leisten.» Sie toleriert jedoch nicht, «dass diese grossartige Leistung von uns Frauen gleich wieder verpufft, indem die AHV ausgebaut wird.» 70 Franken im Giesskannenprinzip würden gleich wieder für Neurentner ausgegeben. Barbara Schmid-Federer konterte: «Die höhere AHV-Rente ist besonders wichtig für Frauen mit tiefen Einkommen.»

Sie warnte, dass es bei einem Scheitern der Vorlage für alle Beteiligten viel teurer werde. Der AHV-Fonds würde schnell defizitär, später müsste ein Milliardenloch gestopft werden. «Am teuersten kommt ein Nein zur Rentenreform zu stehen.»

Babyboomer und Pillenknick

Löcher, die gestopft werden müssten, führte allerdings auch Bigler ins Feld: «Wird dieser Reform zugestimmt, fehlen ab 2030 bereits eine Milliarde Franken in der AHV und ab 2035 rund sieben Milliarden Franken.» Zudem drohe eine Zweiklassen-AHV, weil heutige Rentner über die Mehrwertsteuer mehr bezahlen, aber leer ausgehen sollen. «Es ist eine teure Scheinreform, die die Altersvorsorge nicht nachhaltig saniert.» Schwarz sieht er insbesondere für die heutige junge Generation: «Die Reform stellt den künftigen Rentnern einen ungedeckten Check aus.»

Bigler sprach auch die immer älter werdende Bevölkerung an, was zu immer mehr Rentnern führe, gerade weil nun die geburtenreichen Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre in Pension gehen oder es bald zu tun gedenken. Li Marti sieht die Zunahme des Anteils älterer Menschen jedoch nicht so eng. «Auf die Generationen der Babyboomer werden jene des Pillenknicks folgen, was wieder zu einer Abnahme der Bevölkerung führt.» Überhaupt sei es müssig, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Gesellschaft in zwanzig Jahren aussehen werde.

«Jetzt oder nie muss die Reform durchkommen», sagte Li Marti weiter. Die SP habe sich mit der vorgesehenen Anhebung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre kompromissbereit gezeigt. «Eine mehrheitsfähige Lösung liegt auf dem Tisch, die unsere Sozialwerke sichert.»

Engagierte Fragerunde

Im Lager der Gegner war man sich hingegen einig, die geplante Rentenreform sei überhaupt nicht so ausgereift, wie sie verkauft werde. Die Vorlage habe zahlreiche Schwachstellen und man müsse nochmals über die Bücher. Dem von der Meilemer SVP organisierten Podium wohnten nicht allzu viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei.

Der nochmals milde Sommerabend lockte die Leute eher nach draussen. Umso engagierter verlief die Fragerunde, in der sich das Publikum mit zahlreichen Voten für ein Ja und für ein Nein einsetzte. (Zürichsee-Zeitung)