Islam-Postkarte ruft zur Verschleierung auf

Eine obskure Postkarte, die offenbar am Dienstagmorgen in mehreren Gemeinden der Zürichseeregion verteilt wurde, sorgt derzeit bei Einwohnern für Empörung.

In der Postkarte, die von einem «Islamischen Zentralrat» unterzeichnet ist, werden die Bewohner unter anderem darauf hingewiesen, dass Muslime «auch bei ihnen in dem wunderbaren Dörfchen» bald in der Mehrzahl sein würden. Man freue sich auf eine gemeinsame Zukunft, denn unter dem Islam komme «auch endlich Friede».

Daher möchte man darum bitten, dass sich die Frauen verschleiern, «nicht nur um Allahs Willen, sondern um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.»

Anwohner melden sich bei der Polizei

Bisher liegen der ZSZ entsprechende Meldungen von Leserinnen und Lesern aus Eschenbach, Lachen und Herrliberg vor. Die Reaktionen fallen teils geharnischt aus. «Sehr störend und eine Frechheit! Die Urheberschaft wird hoffentlich gefunden und entsprechend bestraft», schreibt zum Beispiel eine ZSZ-Leserin aus Herrliberg.

Die Kantonspolizei Zürich hat Kenntnis von den Postkarten. Man gehe der Sache nach, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage.

Die Urheber der Postkarte sind unbekannt. Allerdings ist auf der Karte eine Mailadresse angegeben, unter der man den «islamischen Zentralrat» in Eschenbach oder Herrliberg kontaktieren kann. Eine Anfrage an diese Adresse blieb bisher unbeantwortet.

Der Name des angeblichen Absender der Postkarte, der sogenannte «Islamische Zentralrat Herrliberg/Eschenbach», spielt auf die bekannte Organisation Islamischer Zentralrat Schweiz (IZRS) an.

Doch der Verein hat nichts mit der Aktion zu tun, erklärt Generalsekretärin Ferah Ulucay. Sie nimmt an, dass die Absender mit der Namenswahl dem IZRS gezielt schaden wollten. «Da steckt wahrscheinlich ein übereifriger Patriot dahinter, der seine Landsleute vor einer nicht existenten Gefahr warnen wollte». Es gehe hier nur um Stimmungsmacherei, die vom IZRS verurteilt werde.

Anderseits müsse das Ganze auch mit Humor genommen werden. Schliesslich sei das auf den Postkarten ausgemalte Szenario fern ab der Realität.

Gemeindeschreiber: «Eine Hetzkampagne»

Auf der Gemeinde Eschenbach hätten sich besorgte Bewohner gemeldet, die eine Postkarte erhalten haben, bestätigt auch Gemeindeschreiber Thomas Elser gegenüber der ZSZ. Die meisten schätzten die Aktion, wie er selbst auch, als bösartigen Scherz ein, doch es gebe durchaus auch Personen, welche die Postkarten für echt hielten: «Das ist ja das perfide.» Elser selbst spricht von einer Hetzkampagne: «Wir verurteilen diese Aktion aufs Schärfste.»Einen Eschenbacher Zentralrat gebe es seines Wissens nicht.

Die Gemeinde klärt heute noch ab, ob die Verteilung der Postkarten strafrechtlich relevant ist, unter anderem auch, weil auf der Karte das Gemeindewappen in verunstalteter Form abgedruckt ist. Mit der muslimischen Bevölkerung gebe es in Eschenbach keine Probleme, erklärt Elser.

