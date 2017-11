Gymi-Vorbereitungskurse sind gefragter denn je

In einem Punkt sind sich die meisten Schulen um den Zürichsee einig: Sie beobachten, dass Eltern ihre Kinder immer besser auf die Gymi-Prüfung vorbereiten möchten und dafür keine Kosten scheuen. Lucretia Emma-Ruffner, Schulleiterin in Richterswil, sagt: «Der Druck auf die Kinder, das Gymnasium zu besuchen, nimmt tendenziell zu.» Barbara Leuenberger, Leiterin der Schulverwaltung in Stäfa, berichtet: «Wir haben es auch schon erlebt, dass wegen des Gruppendrucks fast eine ganze Klasse ans Gymnasium wollte, obwohl dies nicht realistisch war.»

Die Nachfrage steigt

«Welche zwei Bedeutungen kann das Verb haben?» Oder: «Wie lautet ein Synonym von ?» Das sind Fragen, die die Absolventen der letztjährigen Aufnahmeprüfung für Langzeitgymnasien im Kanton Zürich beantworten mussten. Um optimal auf solche Aufgaben vorbereitet zu sein, besuchen Jahr für Jahr viele Sechstklässler einen Gymi-Vorbereitungskurs. Dasselbe bei den Sekschülern.

Die meisten öffentlichen Schulen bieten einen kostenlosen halbjährigen Kurs an. Lehrpersonen geben den Schülern Tipps mit auf den Weg und üben anhand von alten Aufnahmeprüfungen mit ihnen. Vielen Eltern und Schülern reicht das aber nicht aus: Die Nachfrage nach privaten Gymi-Vorbereitungskursen steigt immer weiter an, wie die beiden Anbieter AHA-Nachhilfe und Lern-Treff, die an insgesamt elf Standorten in den Bezirken Horgen und Meilen Vorbereitungskurse anbieten, berichten. Sie schätzen, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Gymiprüfungs-Absolventen im Vorfeld einen privaten Kurs besuchen. Das kantonale Mittelschul- und Berufsbildungsamt hat dazu keine Zahlen. «Eine solche Erhebung im Rahmen der Aufnahmeprüfung wäre naturgemäss fehleranfällig», sagt Niklaus Schatzmann, Chef des Amts.

Kurs beginnt früher

Stefan Füchslin, Geschäftsleiter der AHA-Nachhilfe, sagt: «Nicht nur der Andrang auf unser Angebot nimmt zu, immer mehr Kunden wünschen sich auch eine länger dauernde Vorbereitung.» Man habe deswegen heuer nicht wie in den Jahren zuvor nach den Herbstferien, sondern bereits anfangs September mit Kursen begonnen. Der Lern-Treff startet ungefähr zum gleichen Zeitpunkt mit seinem Angebot. An den öffentlichen Schulen beginnt die Vorbereitung meistens erst nach den Herbstferien.

Damit auch nur diejenigen Schüler an die schulinternen Gymi-Vorbereitungskurse kommen, die eine reelle Chance auf einen Erfolg an der Prüfung haben, gibt es in allen durch die ZSZ befragten Gemeinden am Zürichsee Bedingungen für eine Teilnahme.

