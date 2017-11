Grünliberale wollen Präsidium in Zollikon

Dass das Gemeindepräsidium in Zollikon in freisinniger Hand ist, hat Tradition. Die derzeitige Amtsinhaberin Katharina Kull-Benz ist zehn Jahre an der Macht. Ihr Vorgänger Hans Glarner war gar 20 Jahre im Amt. Nun erwächst den Freisinnigen aber Konkurrenz aus den Reihen der GLP. FDP-Kandidat Urs Fellmann muss sich dem Zweikampf mit dem Grünliberalen Sascha Ullmann stellen.

Beide Anwärter haben bereits Erfahrungen im Gemeinderat gesammelt. Fellmann mit zehn Jahren allerdings wesentlich länger als Ullmann, der zum Zeitpunkt der Wahlen vier Jahre im Gremium tätig gewesen sein wird. Es ist nicht das erste Mal, dass die Grünliberalen nach dem Amt des Gemeindepräsidenten im Bezirk greifen. Bereits 2014 hatte die Partei einen Anlauf genommen, um in Stäfa eine Gemeindepräsidentin zu installieren. Die damalige Kandidatin Claudia Hollenstein unterlag im zweiten Wahlgang mit 1585 gegen 1840 Stimmen dem jetzigen Amtsinhaber Christian Haltner (FDP).

«Qualität statt Quantität»

«Ich habe schon gehört, dass wir an den Grundfesten der Gemeinden rütteln», sagt Thomas Rilke, Bezirksparteipräsident der GLP. Dabei sei es nicht in Stein gemeisselt, dass immer nur eine Partei das Gemeindepräsidium inne habe. Als Angriff auf die FDP will Rilke die politischen Ambitionen seiner Partei aber nicht verstanden wissen. «Wir treten im Bezirk Meilen in FDP-Gemeinden an. Wären es SP-Gemeinden, würden wir auch antreten.» Doch warum soll die Wahl in Zollikon anders laufen als 2014 in Stäfa? «Wir sind im Bezirk Meilen inzwischen eine etablierte Partei», sagt Rilke. Zudem habe man mit Sascha Ullmann einen Kandidaten, der im Dorf seit Langem gut vernetzt sei. Tatsächlich ist die GLP inzwischen in fünf Exekutiven im Bezirk mit Gemeinderäten vertreten. Diese müssen allerdings in ihren Dörfern mehrheitlich ohne Unterstützung weiterer GLP-Gemeinderäte politisieren.

Auch in Zollikon wäre das der Fall. Für Ullmann stellt dies keinen Nachteil dar: «Bei uns geht es um Qualität und nicht um Quantität.» Fellmann wiederum betont die breite Basis seiner Partei. Die FDP Zollikon habe gut 300 Mitglieder. Bei der GLP hingegen hat die Bezirkspartei gut 130 Mitglieder. Die Behördenpräsenz könnte in der nächsten Legislaturperiode aber weiter wachsen. Rilke stellt neue Kandidaten in Aussicht. Namen oder Gemeinden will er mit Hinweis auf die laufende Entscheidungsfindung der Ortsparteien noch nicht nennen.

Keine Konkurrenz aus der SVP

Die Chance, dass es in Zollikon bei einem Zweikampf bleibt, ist gross. So ist vom örtlichen SVP-Präsidenten, Thomas Gugler, zu erfahren, dass seine Partei keinen Präsidiumskandidaten stellen wird. Dass die SVP Fellmann unterstützt, scheint wahrscheinlich. Offiziell ist dies noch nicht: Zuerst werden die beiden Kandidaten von der Parteiversammlung angehört. Auch die SP und die EVP haben sich noch nicht entschieden. Anders das Forum 5W, das in der Vergangenheit auch schon Gemeinderäte gestellt hat. Laut dessen Präsident Jürgen Schütt unterstützt das Forum Ullmann. Man begrüsse, dass ein jüngeres Gemeinderatsmitglied kandidiere. (Zürichsee-Zeitung)