Gründungsrektor für Kanti Uetikon gewählt

Auf Beginn des Schuljahres 2018/19 nimmt die neu gegründete Kantonsschule Uetikon am See ihren Betrieb auf. Der Zürcher Regierungsrat hat Martin Zimmermann als Gründungsrektor gewählt. Er leitet zurzeit die Kantonsschule Zürcher Oberland.

Wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilt, studierte Martin Zimmermann an der Universität Zürich Germanistik und Romanistik. Nachdem er das Lehrdiplom erworben hatte, begann er seine fast 30-jährige Karriere an der Kantonsschule Zürcher Oberland. Daneben erlangte er einen Doktor der Philosophie und absolvierte den Nachdiplomkurs in Führung einer Bildungsorganisation.

Martin Zimmermann wurde an der Kantonsschule Zürcher Oberland 2003 zum Prorektor und 2008 zum Rektor gewählt. Neben seiner Tätigkeit in der Schulleitung wirkte er als Koordinator derzentralen Aufnahmeprüfung sowie im Vorstand der Schulleiterkonferenz der Zürcher Kantonsschulen, die er seit diesem Sommer präsidiert. (mst)