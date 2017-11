Eine «Eurovision» von Wilhelm Tell

Schiller charakterisiert Wilhelm Tell als einen wortkargen Mann der Tat, der erst in der hohlen Gasse, wo er räsonierend auf Gessler wartet, zur Reflexion erwacht. In der Kinofassung der Geschichte von 1923, die sich an Schiller anlehnt, ist er zwangsläufig mehr als wortkarg.

Der Stummfilm war noch auf die Kinomusiker angewiesen, die dem bewegten Bild auch ein tönendes Leben einhauchten. Der pathetische Gestus der Schauspielkunst jener Zeit hätte ohne den akustischen Raum der Kinomusik – ein Klavier, eine Orgel oder ein ganzes Orchester – schon damals merkwürdig ins Leere gegriffen.

Für ein heutiges Publikum mit ganz anderen Sehgewohnheiten gilt das erst recht, und es braucht da einen subtil agierenden Spezialisten für die richtige Tonspur. Armin Brunner gehört zu den erfolgreichsten Musikern im Dienst der Wiedererweckung der Stummfilmära. Für etliche Ikonen der Kinogeschichte wie «Nosferatu» oder «Panzerkreuzer Potemkin» hat er Orchesterpartituren komponiert. Diejenige zu «Wilhelm Tell» hat er 1991 geschrieben und für die aktuelle Tournee revidiert. Es spielt das auf Stummfilm-Konzerte spezialisierte und vom Zolliker Christof Escher geleitete «Sinfonia Ensemble».

Eine musikalische Collage

Brunner verwendet, verfremdet und collagiert, mit Eigenem vermischt, Musik von Vivaldi bis Strawinsky und anderen. Seine Strategien sind wirkungsvoll, ohne das Visuelle zu übertönen. Er setzt dramatische Effekte unforciert, auf Höhepunkten genügt auch mal eine Fermate, und oft arbeitet er auch kontrapunktisch zum Bild und lässt die Szene freier atmen als das Gesehen erwarten lässt.

Die mit rhetorischer Gestik aufgeladene Rütli-Szene wird in aller Ruhe lyrisch überformt. Vivaldi sorgt mit den «Jahreszeiten» im Stil der «minmal music» für den historischen Touch und für die Sturmmusik, und eine herausragende Rolle spielt Othmar Schoecks «Sommernacht» als Sehnsuchtsmusik der befriedeten Welt. Alpenländische Töne werden stimmig eingesetzt, etwa für die Szene im Hochgebirge, wo sich Gessler und Tell auf schmalem Weg am Abgrund begegnen.

Kein Schweizer Tell

Erstmals aufgeführt mit Brunners Musik wurde «Wilhelm Tell» 1991 im Rahmen der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft. Allerdings hat gerade diese Version wenig Schweizerisches an sich. Gedreht wurde sie in deutschen Studios mit deutschen Stars von Mitarbeitern Max Reinharts, des berühmtesten Theatermannes der Zeit. Nur einzelne Landschaftsaufnahmen stammten von den Originalschauplätzen. Zum schwierigen Verhältnis der modernen Schweiz zu ihrem Gründungs-mythos ist dieser «Tell» kein Beitrag, schon gar kein ironischer, wie man anlässlich der Auffühurng 1991 meinte.

Geriet Tell auf der Bühne wie im Kino in den 30-er Jahren in die Fänge der Ideologie, so gibt sich die Version von 1923 mit ihrer stark formalisierten Kunst der fast eingefrorenen Mimik und Gestik als sozusagen reine Erzählkunst. Dabei wird der Stoff ins Melodramatische zugespitzt: Ins Geschehen einmontiert ist auch eine böse Dreiecksgeschichte zwischen Gessler, Berta und Rudenz. Aber gerade die szenische Montagetechnik, die den Erzählfluss laufend bricht, trägt auch dazu bei, dass das Faktische der Geschichte für sich selber spricht und die Szenen der Unterdrückung, der Ohnmacht und des Widerstandes als starke Bilder haften bleiben.

Die Logik der zwei Pfeile

Der Schuss auf Gessler als Antwort auf die befohlene Untat des Apfelschusses – diese Zwei-Pfeil-Logik als Quintessenz von Schillers Drama – leuchtet auch hier ein, und die Freiheitssymbolik mit Tell vor der Alpensilhouette und der Armbrust als Gipfelkreuz hat auch hier etwas Universelles. Dass die Musik nicht das Schweizer Morgenrot, sondern das Eurovision-Signet (Charpantiers «Te Deum») zitiert, ist ein feiner Zug des musikalischen Kommentars.

