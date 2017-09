Beleuchtung für Untiefen gefordert

Am Stäfner Stein haben schon einige nächtliche Bootsfahrten ein jähes Ende gefunden. Die 100 bis 200 Meter vor Kehlhof liegende, rund ein halbes Fussballfeld grosse Untiefe ist gefährlich. Sie weist mehrere bis fast an die Wasseroberfläche ragenden Felsen auf und ist in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Zwar markieren vier Quadranten die Eckpunkte der Klippe in allen Himmelsrichtungen.

Seit Dezember 2015 reflektieren diese sogar Radarstrahlen. Bloss haben nur die wenigsten Freizeitkapitäne Radar an Bord. Wenn sie in der Nacht die Distanz zu den Lichtern am Ufer falsch einschätzen, kracht es.

Vier Hindernisse mehr

Je nach Tempo und wie weit an die Oberfläche die Felsen und Steine ragen, verursacht die Bodenberührung Schäden. Sie reichen von abgerissenen Schrauben, verlorenen Aussenbordmotoren bis zu leck geschlagenem Rumpf.

«Die neue Signalisation hat nichts verbessert.»Stefan Reichling, Anwohner

Zuletzt strandete im August ein Motorboot am Stäfner Stein. 2016 fuhren dort mindestens zwei Schiffe auf. «Die neue Signalisation hat nichts verbessert», sagt Stefan Reichling, der seit Geburt im Kehlhof lebt und den Stäfner Stein wie seine Westentasche kennt. Die vier Quadranten seien in der Dunkelheit unsichtbar. «Es gibt jetzt einfach vier Hindernisse mehr, in die man fahren könnte», sagt Reichling.

Unbehagen in der Nacht

Auch ober- und unterhalb der Halbinsel Au, in der Kempratner Bucht oder am Männedörfler Ramenstein lauern im seichten Wasser des Zürichsees. Überall fehlt eine Beleuchtung. An diesem Zustand will Kantonsrat Christian Hurter (SVP, Uetikon) etwas ändern. Mit Kantonsrat Peter Vollenweider (FDP, Stäfa) hat er am Montag eine Anfrage eingereicht (siehe Kasten). Sie zielt darauf ab, die Untiefen mit Signallichtern besser in der Dunkelheit zu kennzeichnen.

Hurter besitzt ein Segelboot und ist mit den Verhältnissen am Zürichsee vertraut – auch in der Nacht. Oft fährt er mit der Familie nach einem Tag auf dem Wasser spät zurück nach Oberrieden, wo er sein Schiff stationiert hat. «Jede unbeleuchtete Untiefe, wenn sie umschifft werden muss, weckt bei gewissenhaften Schiffsführern Unbehagen», bemerkt Hurter.

Unheil verhindern

Nachts sei es auf dem See schwierig die Distanzen zu schätzen, erklärt der Uetiker. Er hat sich in diesem Sommer wieder geärgert, «dass wir in unserer perfekten Schweiz nicht in der Lage sind die Untiefen im Zürichsee so zu markieren, dass eine minimale Sicherheit der frühzeitigen Erkennung möglich ist – ganz im Gegensatz zur Praxis zu den hohen Anforderung an die Kennzeichnung von Hindernissen im Strassenverkehr.»

Hurter möchte den Regierungsrat mit der Anfrage unter Druck setzen. Er will eine gut sichtbare Beleuchtung der Untiefen im Zürichsee. Diese solle sich vom Lichtermeer am Ufer abheben und zukünftiges Unheil verhindern. «Auch wenn diese im Gesetz nicht zwingend vorgeschrieben sind», fügt er an.

Damit spricht der Kantonsrat die Rechtfertigung der Seepolizei nach einem Unfall 2016 am Stäfner Stein an. Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich sagte damals gegenüber der ZSZ: «Eine Beleuchtung ist vom Gesetz her nicht vorgesehen, sie entspricht nicht dem Standard.» (Zürichsee-Zeitung)