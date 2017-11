Arbeitsämter tolerieren keine Aggressionen

Ein ehemaliger Arbeitsloser stand in Meilen vor Gericht. Er soll gemäss Anklage Mitarbeiter des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) beschimpft und beleidigt haben. Selbst zu einem tätlichen Angriff soll es gekommen sein.

Der Fall lässt aufhorchen. Haben die Arbeitsämter Probleme mit renitenten Arbeitssuchenden? Die Antworten der Leiter der Ämter in Meilen, Thalwil und Rapperswil-Jona fallen unterschiedlich aus. Marc Häsler, Leiter des RAV Meilen, stellt klar: «Einen hundertprozentigen Schutz gibt es leider nicht». Doch zu brenzligen Situationen komme es eher selten. Gespräche mit auffälligen und renitenten Stellensuchenden würden die Mitarbeiter nur in Begleitung der vorgesetzten Person führen.

Im schlimmsten Fall werde der Kontakt zur Polizei gesucht. Die Mitarbeiter des RAV werden laut Häsler regelmässig im Umgang mit deeskalierenden und präventiven Massnahmen geschult. Klar ist: «Bezüglich Drohungen und Aggressionen gegenüber Personalberatern herrscht absolute Nulltoleranz».

Keine gefährliche Arbeit

Bernhard Ecklin, Leiter des RAV Thalwil, nimmt die Stellensuchenden in Schutz. Seit zehn Jahren, ziemlich sicher auch davor, sei es zu keinen Tätlichkeiten gekommen. Ecklin zieht einen Vergleich: «Wer behauptet, die Arbeit im RAV Thalwil sei auch nur ansatzweise gefährlicher als die beim Steueramt, bei einem Grossverteiler oder auf einem Kursschiff der ZSG kennt entweder die Fakten nicht oder hat ein falsches Bild von den Versicherten». Dass das so ist, liege an der Sinnhaftigkeit der Aufgabe des RAV. 82 Prozent aller Versicherten würden vor Ablauf der Rahmenfrist eine Stelle finden, sagt Ecklin. Doch die Arbeitssuchenden seien in einer existenziell anspruchsvollen Lage. Diese Belastung könne in Einzelfällen dazu führen, dass generell Vorwürfe an den Staat oder den Personalberater laut werden.

Komme es zu massiven Drohungen melde der Personalberater das dem Leiter. Dieser könne in der Regel Einsicht beim Versicherten schaffen, erklärt Bernhard Ecklin. Solche massiven Drohungen gegen die körperliche Integrität, habe er in acht Jahren nur ein einziges Mal erlebt, sagt der Thalwiler RAV-Leiter.

Unangepasstes Verhalten

Roger Gredig ist seit 2014 Leiter des RAV Rapperswil-Jona. «Seither kam es zu keinen Vorfällen mit körperlicher Gewalt. Dennoch kommt es mehrmals pro Jahr vor, dass Mitarbeitende in ihrer Rolle mit einem unangepassten Verhalten ihrer Kundschaft konfrontiert werden», so Gredig. Die Mitarbeitenden würden bezüglich bedrohlichen Situationen ruhig und sicher umzugehen, geschult. Grenzüberschreitungen müssten frühzeitig wahrgenommen werden. Zusätzliche Massnahmen braucht es für Roger Gredig nicht. Klar ist aber auch für ihn: «Die Sicherheit der Mitarbeitenden hat in jedem Fall höchste Priorität.»

