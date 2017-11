Räben-Romantik mit Schwan, Rakete und Wikingerschiff

Die Kleinsten waren die Ersten: Zuvorderst stand die Kinder­gartenklasse Waldegg 1 bereit mit der Nummer 01. Sie würden den diesjährigen Horgner Räbeliechtliumzug eröffnen. Während es für viele Kinder das erste Mal war, ist ihre Kindergärtnerin Karin Meier eine Habituée. Seit 30 Jahren nimmt sie am traditionsreichen Umzug teil. Am Freitag haben sie und ihre Schüler mithilfe von Eltern und Grosseltern Räben geschnitzt. Kurz vor dem Umzugsstart trugen die Kinder ihre Werke stolz vor sich her: zuvor­derst ganz malerisch zwei Mädchen und zwei Jungs mit Bommelmützen. Ebenfalls aus der Wald­egg stammte die Nummer 02 des Umzugs: Erstklässler und ihre Göttiklasse der Lehrerinnen Simone­ Burkart, Carla Fröhlich, Anita­ Hofer­ und Andrea Got­tardi. Mit Räbenmenschen war der Wagen­ der Lakeside School dekoriert.

Letzte Vorbereitungen

Die Cevi bot am Missionsbasar Gelegenheit zum Räbenschnitzen und musste sich beeilen, um rechtzeitig am Umzug zu sein. Letzte Vorbereitungen wurden auch an der «Fähre» des Schulhauses Baumgärtli getroffen, mit tatkräftiger Unterstützung von Regula Gerster und Peter ­Löble. Ein Vater hob seinen Sohn auf seine Schultern, damit dieser die Kerzen ganz oben anzündet – allein es fehlten ein paar Zentimeter. «Zum Glück windet es heute nicht», bemerkte Gerster lakonisch. Das Wetter war den Räben und ihren Trägern gut gesinnt. Ab 17.15 Uhr war die Heu­bachstrasse dann gesperrt. Kurt Meier von Pro Horgen geht jeweils­ ganz vorne: «Mein Enkel ist mein Schrittmacher.» So weiss er, dass er nicht zu schnell voranschreitet.

Und dann war er da, der ­magische Moment: Um 18 Uhr erlosch­ die Strassenbeleuchtung. Fackeln brannten, viele Fenster an der Zugerstrasse waren mit Laternen dekoriert; nur die ­rote Anzeigetafel der Tankstelle störte­ ein bisschen. Dann marschierten die Kadetten im Takt der Musik los.

1340 Wienerli verteilt

«Das finde ich ganz toll, dass wir auf der Strasse laufen dürfen», freute sich die Erstklässlerin Dési­rée. Die Menschenmenge am Strassenrand fügte sich nach und nach in den Umzug ein, der von den Kadetten und der Harmonie Helvetia umrahmt wurde. Erwartungsfrohe Kinder und ihre­ Eltern, Grosseltern – ihre Augen­ leuch­teten im Widerschein der Räbenlichter. Man erkannte­ Freunde, winkte sich zu. Ab und zu musste eine Kerze wieder angezündet werden.

Der Horgner Räbeliechtliumzug ist klein, aber fein, die Wagen und Räben sind liebevoll gestaltet. Den ersten Preis erhielt die Pfadi H2O für ihre riesige Rakete. Fanta­, Yoko, Waruna und ihre Mit-Pfadis freuten sich besonders: Die Pfadi feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Bei den kleinen Wagen gewann das Wikinger- Piraten­schiff. «Wir haben zum dritten Mal teilgenommen und zum dritten Mal gewonnen», strahlte Ursula Nägeli, die zusam­men mit Familie und Nachbarn mit viel Elan und Können geschnitzt hatte. Auf dem Dorfplatz wurden 1340 Wienerli verteilt. Die Kadetten wurden mit Pizza bewirtet von Wirt Bekim Haklaj – nebst Drogist Carlo Bosshard ein wichtiger Sponsor. In seinem Restaurant traf sich denn am Schluss auch der Vorstand von Pro Horgen zur Bilanz.

Präsident Andi Schadegg vermeldete, dass zwei Harmonisten mit Eiern beworfen worden seien: «Da hat sich wohl ein Hallo­ween-Clown verirrt.» Dank umsichtigem Einsatz von Polizei und Verkehrskadetten habe es keine Unfälle gegeben. Und die Stimmung am Umzug lässt sich auch ohne Worte darstellen: durch den Smiley aus Räben, der auf der Kirchentreppe prangte. (Zürichsee-Zeitung)