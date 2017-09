ZVV erstattet gestrandeten Pendlern den Schiffszuschlag zurück

Nach dem Unterbruch der Bahnlinie in Wädenswil am Mittwochmorgen, wichen mehrere Pendler auf das Schiff aus – so viele, dass auf einzelnen Kursen nicht alle Reisenden transportiert werden konnten. Die Querfahrten brachten die Passagiere ans rechte Zürichsee-Ufer nach Männedorf oder Stäfa, dort stiegen die Pendler Richtung Zürich oder Rapperswil auf die pünktlichen Züge der S7 um.

Der Zürcher Verkehrsverbund erstattet den betroffenen Pendlern nun den Schiffszuschlag zurück, wie Sprecher Caspar Frey auf Anfrage der Zürichsee-Zeitung erklärt. Das Schiffspersonal hatte den Schiffszuschlag von 5 Franken erhoben, wie Pendler gegenüber der ZSZ berichteten.

Zuschlag wird zurückerstattet

«Bei Betriebsstörungen ist der Fahrausweis über die befristete Zeit hinaus auch auf Umwegs­fahrten anzuerkennen», zitiert Frey aus den Tarifregelungen des ZVV. Er erklärt: «Im vorliegenden Fall beinhaltet dies – geografisch bedingt – natürlich auch Umwegfahrten ab Wädenswil mit dem Schiff». Der gelöste Fahrausweis (angedacht für eine Fahrt mit der S-Bahn entlang des linken Seeufers) war während der Betriebsstörung somit auch gültig für (Quer-)Fahrten mit der ZSG sowie für eine allfällige Weiterfahrt zum Zielbahnhof entlang des rechten Seeufers. Ein Schiffszuschlag musste nicht gelöst werden.

Frey betont: «Dass dieser trotzdem teilweise eingefordert wurde, lag vermutlich daran, dass diese Information zu jenem Zeitpunkt nicht oder noch nicht vollständig flächendeckend verbreitet war.» Er ergänzt: «Fahrgäste, die heute Morgen zwischen 6 Uhr und 11 Uhr dennoch einen Schiffszuschlag und/oder ein Ticket ab Stäfa/Männedorf Richtung Zürich gelöst haben, können sich beim Kundendienst ZVV-Contact melden».

Der Schiffszuschlag und/oder das Ticket würden zurückerstattet, sofern sie im Zusammenhang mit der Störung am linken Seeufer gelöst wurden.

ZVV-Contact: 0848 988 988 (CHF 0.08/Min.) oder contact@zvv.ch (zsz.ch)