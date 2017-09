Wo die Tiere des Wildnisparks eine neue Heimat erhalten

Für die vier Przewalski-Stuten dauerte die Reise nicht lang. Im Tiertransporter wurden die Tiere vor ein paar Tagen in ihr neues Zuhause gefahren: in den Wildpark Bruderhaus in Winterthur. «Im Gegensatz zu uns verzichtet man dort auf die Zucht von jungen Pferden», sagt Martin Kilchenmann, Zoologischer Kurator im Wildnispark Zürich. Für 2018 oder spätestens 2019 versucht Kilchenmann einen neuen Zuchthengst in den Langenberg zu holen, welcher mit den fünf übrig gebliebenen Stuten für Jungtiere sorgen soll.

Bevor es soweit ist, verlassen diesen Oktober wieder zwei Przewalskipferde den Park via Prag in die Mongolei. Der Wildnispark Zürich Langenberg beteiligt sich dort an einem Auswilderungsprojekt. Bereits zwischen 1996 und 2011 sind 20 Przewalskipferde von Langnau in die Mongolei gebracht worden, wo sie in der Wüste Gobi angesiedelt wurden.

Platzmangel und Inzuchtrisiko

Auch andere Tierarten gibt der Wildnispark regelmässig weg. So haben in den vergangenen zwei Jahren zum Beispiel zwei Elchkühe, fünf Wisente oder zwölf Steinböcke den Tierpark verlassen. «Wir wollen unsere Wildtiere artgerecht halten und dazu gehört die Fortpflanzung. Weil wir aber nicht alle Tiere behalten können, ist die Abgabe von Jungtieren nötig», sagt Kilchenmann. Aus der Zucht von Jungtieren, welche der Wildnispark Zürich Langenberg bei jeder Tierart fördert, gehen zwei Risiken hervor: «Bei zu viel Nachwuchs hat es nicht Platz für jedes Jungtier. Und bei wiederholter Fortpflanzung besteht die Gefahr von Inzucht», sagt Kilchenmann. Um dies zu verhindern und die Tierart mit gesundem Nachwuchs zu erhalten sei die Weggabe von Tieren unausweichlich.

Bevor Wildtiere ihr Zuhause wechseln können, braucht es allerdings zahlreiche Abklärungen und Formalitäten abzuwickeln. Kilchenmann nennt dabei als Beispiel tierärztliche Untersuchungen über den gesundheitlichen Zustand der Tiere oder die Absprache des Transports mit verschiedenen Behörden. «Bis der Transport realisiert werden kann, dauert es oft mehrere Wochen», sagt der Zoologische Kurator. Die Kosten für den Transport zahlt jener Zoo, welcher das Tier aufnimmt, lautet die Regel. «Abgesehen davon geben wir die Tiere gratis ab», sagt Kilchenmann.

Liste mit Bedarf und Angebot

Verschiedene internationale Datenbanken und Netzwerke ermöglichen und vereinfachen die Verhandlungen über Tieraustausche zwischen Wildparks oder Zoos. Der Transport der vier Przewalski-Stuten nach Winterthur erfolgte im Rahmen eines Erhaltungszuchtprogramms, organisiert durch den europäischen Zooverband (EAZA). Das Ziel solcher Programme ist, bedrohte Tierarten koordiniert zu züchten.

Das Netzwerk, über das der Wildnispark Langenberg am meisten Tiertransporte abwickelt, ist eine Zusammenarbeit von drei Verbänden, welche zweimal jährlich eine Liste mit Bedarf und Angebot an Wildtieren, koordiniert und veröffentlicht. Insgesamt sind neben dem Wildnispark Zürich 78 Zoos und Tierparks aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt.

«Der Grossteil der Wildtiere, welche unseren Park verlassen, finden in den Nachbarländern der Schweiz Unterschlupf», sagt Kilchenmann. Ab und zu liegt die neue Heimat der Tiere jedoch weiter weg. So reisten anfangs 2013 drei Przewalskipferde per Flugzeug nach Japan, wo sie seither im einem Zoo in Tokyo zu bestaunen sind. Und im vergangenen Juni verliessen zwei Wisente den Langenberg in Richtung Spanien. In den Pyrenäen leben sie in halbfreier Haltung.

Der Wildnispark Langenberg nimmt deutlich weniger Tiere auf, als dass er abgibt. Eine Wildkatze, welche im November 2016 aus dem Nationalpark Bayrischer Wald kam, ist das letzte Tier, welches von einem anderen Park aufgenomen wurde. Im Gegensatz dazu haben in diesem Jahr bereits zehn Tiere den Langenberg verlassen. Bis zum Jahresende sind noch drei bis vier weitere Transporte geplant. (Zürichsee-Zeitung)