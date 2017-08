Verwaltungsgericht erteilt Hirzler Fusionsgegnern eine Abfuhr

Der Rechtsstreit zwischen Fusionskritikern und der Gemeinde Hirzel ist seit der Urnenabstimmung vom 25. September letzten Jahres ein langwieriges und zähes Ringen. Die Hirzler Beschwerdeführer bekämpfen die damals beschlossene Fusion von Hirzel und Horgen vehement. Drei Rechtsverfahren setzte die sogenannte IG Hirzel in Gang. Über die Gemeindebeschwerde wurde heute entschieden.

Das Verwaltungsgericht hat die Gemeindebeschwerde wie zuvor der Bezirksrat klar zurückgewiesen, wie der heutigen Urteilsveröffentlichung zu entnehmen ist. In der Gemeindebeschwerde wurde moniert, dass der Fusionsvertrag mehrfach gegen übergeordnetes Recht verstosse und in einem verfassungsrechtlich unzulässigen Verfahren ausgearbeitet worden sei. Ausserdem bestehe eine Unvereinbarkeit hinsichtlich der Tätigkeiten des Bezirksratspräsidenten, der zugleich Kantonsrat ist. Das Verwaltungsgericht weist all diese Kritikpunkte zurück. Der Fusionsvertrag der Gemeinden Hirzel und Horgen ist damit rechtens.

Gerichtskosten und Parteientschädigung

Die Gerichtskosten werden den Beschwerdeführern auferlegt. Ausserdem kommt zu den Gerichtskosten eine Parteientschädigung hinzu - obwohl dies unüblich ist. Das Gemeinwesen habe grundsätzlich keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. «Doch verursachte die Prozessführung hier aufgrund der besonderen Ausgangslage und der ausführlichen Eingaben des Beschwerdeführers besonderen Aufwand», steht in der Erklärung. Die Kosten belaufen sich gemäss Urteilsverkündung auf rund 5000 Franken.

«Nicht befangen»

Der Bezirksratspräsident wird im Gegensatz zur vorgängig beurteilten Stimmrechtsbeschwerde und der Beschwerde wegen Rechtsverzögerung in diesem Urteil klar entlastet. Hinsichtlich der Tätigkeiten des Bezirksratspräsidenten, der zugleich Kantonsrat ist, bestehe keine Unvereinbarkeit, wird im Urteil festgehalten. «Der Bezirksratspräsident erscheint im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht befangen», schreibt das Verwaltungsgericht.

Des Weiteren wird das Vorgehen der Fusionskritiker gerügt: «Zahlreiche beschwerdeführerische Rügen wären mit Stimmrechtsbeschwerde und nicht mit Gemeindebeschwerde zu erheben gewesen, weshalb die Vorinstanz auf die entsprechenden Rügen zu Recht nicht eingetreten ist.»

Kein Verstoss gegen übergeordnetes Recht

Der Fusionsvertrag verstosse nicht gegen übergeordnetes Recht, wird im Urteil festgehalten. Die Fusionskritiker beriefen sich darauf, dass der Fusionsvertrag, der 2018 in Kraft treten soll, im Sinne des neuen Gemeindegesetzes formuliert werden soll. Aber eine solche ‹Vorwirkung› sei nicht möglich, weist dies das Verwaltungsgericht zurück: «Die Anwendung eines noch nicht in Kraft gesetzten Erlasses ist grundsätzlich unzulässig.» Das derzeit noch nicht geltende und damit noch nicht anwendbare neue Gemeindegesetz verlange demnach keine andere Übergangsordnung, als jene, die mit dem Zusammenschlussvertrag vom 25. September 2016 vorgesehen ist.

Im Dezember rügt das Verwaltungsgericht die Beschwerde wegen Rechtsverzögerung durch den Bezirksrat Horgen. Im Januar lehnt der Bezirksrat den Stimmrechtsrekurs ab. Im Februar verwirft der Bezirksrat die Gemeindebeschwerde. Die IG Hirzel zieht beide Entscheide ans Verwaltungsgericht weiter. Der Stimmrechtsrekurs wurde vom Verwaltungsgericht daraufhin zurückgewiesen; der Bezirksrat müsse sie inhaltlich nochmals beurteilen. Bereits zuvor hatte sie angekündigt, notfalls bis vor Bundesgericht zu gehen. Ob sie das Verfahren weiterziehen, konnten die Oposition gegen die Eingemeindung gegenwärtig noch nicht sagen. (Zürichsee-Zeitung)