Trotz Helikoptereinsatz: Kind verstirbt nach Spielunfall im Spital

Während die Mutter eines zweijährigen Kindes in Hütten am Freitagmittag mit Kochen beschäftigt war, spielte der Junge im Schlafzimmer der Eltern mit dem elektrisch verstellbaren Bett. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, klemmte er sich dabei im Mechanismus ein. Er zog sich dadurch so schwere Verletzungen zu, dass er in kritischem Zustand mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden musste. Gestern sagte Beat Jost, Sprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage, dass der Knabe seinen schweren Verletzungen erlegen sei. ()