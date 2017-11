Todesfall Adliswil: Polizei bestätigt Verhaftung

Wie die ZSZ am Mittwoch publik machte, wurde die Kantonspolizei Zürich am Mittwochmorgen an die Glärnischstrasse 19 in Adliswil gerufen, wo die Polizisten den leblosen Körper einer Frau vorfanden.

Was genau zum Tod der 64-Jährigen geführt hat, bleibt weiterhin unklar. Die Frau wurde am Donnerstag obduziert. Die Ergebnisse hat Kapo-Sprecher Stefan Oberlin für Freitag in Aussicht gestellt.

Mittlerweile bestätigt die Kantonspolizei jedoch, dass am Mittwochmorgen der Mieter der besagten Wohnung an der Glärnischstrasse – ein 61-jähriger IT-Spezialist – verhaftet wurde. Er befinde sich weiterhin in Polizeigewahrsam, sagt Oberlin.

Für die Bewohner im Quartier oberhalb des Bahnhofs Sood-Oberleimbach bleibt damit auch am Tag zwei nach dem Leichenfund unklar, ob in ihrer direkten Nachbarschaft ein Tötungsdelikt stattfand oder nicht. (pme)