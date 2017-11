Todesfall Adliswil: «Massive Gewaltanwendung»

Was schon vermutet wurde, hat sich jetzt bestätigt: In Adliswil hat sich am frühen Mittwochmorgen ein Tötungsdelikt ereignet. Und zwar ein äusserst brutales. Eine 64-jährige Schweizerin starb in einer Wohnung an der Glärnischstrasse 19 durch «massive Gewalteinwirkung». Das schreibt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung am Freitag.

Genauer definiert der zuständige Staatsanwalt Pascal Gossner die Gewalteinwirkung nicht. Dringend tatverdächtig ist ihr Mitbewohner, ein 61-jähriger Schweizer. Es handelt sich dabei um den Mieter der Wohnung. Staatsanwalt Pascal Gossner hat am Donnerstag einen Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft gestellt. Darüber hat das Zwangsmassnahmengericht bis am Freitagnachmittag noch nicht entschieden. Der Mann ist nicht geständig, daher gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Zu den genauen Umständen der Tat und dem Motiv kann die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.

Die Staatsanwaltschaft gibt aber weitere Details zum Tatmorgen bekannt. Demnach hat der mutmassliche Täter frühmorgens die Polizei angerufen und gesagt, dass seine seit einigen Monaten bei ihm wohnende Mitbewohnerin tot in der Wohnung liege. Die Untersuchungen zeigten, dass die Frau in der Wohnung getötet wurde. Der 61-Jährige erschien aufgrund von Ungereimtheiten als tatverdächtig. Daraufhin wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. «Die Ungereimtheiten betreffen seine Aussagen zum Ablauf, was in den Stunden vor der Tat passiert ist», sagt Pascal Gossner.

Keine Vorstrafen

Laut dem Staatsanwaltschaft ist der 61-Jährige IT-Fachmann nicht vorbestraft. Die Frage, ob er in der Vergangenheit Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken vorweist, kann Gossner nicht beantworten.

Wie Nachbarn in den letzten Tagen sagten, kam es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den Beiden. Laut den Nachbarn waren die beiden ein Pärchen, das dem Alkohol nicht abgeneigt gewesen sein soll. Ein Nachbar will gemäss «Blick» gar am Abend vor der Tat den 61-Jährigen mit zerkratztem und zerschlagenem Gesicht gesehen haben. Einer anderen Nachbarin hat die 64-Jährige anvertraut, dass ihr Partner sie geschlagen hat. (zsz.ch)