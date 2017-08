Stadt will keine Blumen mehr opfern

Die Sparmassnahmen und das sich damit verändernde Bild der Stadt Wädenswil sorgte im Frühjahr für Missstimmung in der Bevölkerung. Die Fasnächtler ärgerten sich, dass sie die Strassenreinigung bezahlen müssen, und die Wädenswiler waren empört, als eine Blumenrabatte nach der anderen unter einer Asphaltdecke verschwand.

Daraufhin hatten die Grünen eine schriftliche Anfrage beim Stadtrat eingereicht. Diese hat der Stadtrat nun beantwortet. In seiner Antwort gibt er zu bedenken, dass die Stadt Wädenswil rund 10 000 Quadratmeter Strassenrabatte in unterschiedlichen Grössen und mit verschiedensten Bepflanzungen pflegt. Ebenso mehrere Grünflächen wie den Neuhofpark und den Rosenmattpark.

Der Stadtrat bestätigt in seiner Antwort, dass das Aufheben der Blumenrabatte in Zusammenhang mit den Sparmassnahmen stehe. Gegen diese Veränderung haben die Grünen und Private rund 700 Unterschriften gesammelt. Am 11. April haben die Grünen eine entsprechende Petition dem Stadtrat übergeben. Eine Antwort darauf steht noch aus. Die jetzt noch bestehenden Blumenrabatten würden nicht dem Spardruck zum Opfer fallen, bekräftigt der Stadtrat. Nicht bekannt ist ihm jedoch, wie teuer ein Rückbau der Rabatten wäre und wie viel die Entsorgung des Asphalts die Stadt Wädenswil kosten würde.

Fasnachtsgesellschaft griff zum Besen

Mit 1000 Franken musste sich die Fasnachtsgesellschaft in diesem Jahr an der Strassenreinigung beteiligen und hat unterstützend selbst zum Besen gegriffen. Statt der 21000 Franken, die im Schnitt jährlich für die Reinigungsarbeiten der Fasnacht ausgegeben wurden, hat sie die Stadt Wädenswil dieses Mal netto 7000 Franken gekostet.

Reklamationen betreffend Sauberkeit nach der Fasnacht sind laut Stadtrat keine eingegangen. Und auch die wöchentlichen Reinigungstouren seien nicht reduziert worden. (red)