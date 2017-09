Oberrieden stellt Verkauf der SBB-Tageskarten ein

Der Entscheid, den Verkauf Tageskarten einzustellen, überrascht und sorgt für Diskussionen. Das jährliche Defizit, im Vorjahr waren es 6000 Franken, dieses Jahr rechnet man mit 4000 Franken, sei der Grund, schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Die Gemeinde bedauere diese Entwicklung, sieht aufgrund der rückläufigen Nachfrage und der erhöhten Kosten jedoch ein, dass das Angebot der Gemeinde in einem veränderten Markt nicht mehr attraktiv genug sein kann.

Bereits in früheren Jahren war der Verkauf in einer ähnlichen Grössenordnung defizitär gewesen, trotz verschiedener Anpassungen am Angebot. Deshalb hat der Gemeinderat entschieden, den Verkauf der Tageskarten für die gut 5000 Einwohner per Ende September einzustellen.

Verkauf war rückläufig

Die Gemeinde Oberrieden verkauft seit bald 20 Jahren die von den SBB angebotenen Tageskarten an die Einwohner. Der Beschluss sei damals mit der Vorgabe gefasst worden, dass der Gemeinde durch diese Dienstleistung keine Kosten entstehen dürfen. In den Anfangsjahren konnte dies eingehalten werden, in den letzten Jahren war der Verkauf rückläufig und es entstanden Kosten für die Gemeinde­kasse.

Wie die Gemeinde mitteilt, werde derzeit eine Auslastung von knapp 80 Prozent erreicht. Oberrieden gibt beziehungsweise gab vier Karten pro Tag à 40 Franken ab. Die von der Bevölkerungsgrösse und -struktur ähnlich gelagerten Gemeinden Rüschlikon und Kilchberg verzeichnen höhere Auslastungen. Kilchberg mit vier Karten 85 Prozent, Rüschlikon mit zwei Karten 86 Prozent. Rüschlikon hatte 2016 ein Defizit ähnlich wie Oberrieden, nämlich 4000 Franken. In Kilchberg hingegen ist das Angebot gemäss Matthias Kurmann, Leiter der Einwohnerdienste, «nicht defizitär».

«Als eine äusserst gefragte Dienstleistung, nicht zuletzt auch im Sinne der Energiestadt Horgen» bezeichnet der Horg­­ner Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli das Angebot von siebenTageskarten in der Gemeinde,die gut 20 500 Einwohner zählt. Das Angebot gilt auch für Hirzler und verzeichnete 2016 eine Auslastung von fast 97 Prozent.

Eine hohe Auslastung der sieben Tageskarten meldet auch Thalwil: Sie liegt bei 93 bis 94 Prozent. «Es gab kein zu deckendes Defizit», teilt Heidi Egli, Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde Thalwil, mit. Nicht verkaufte Tageskarten können am Vortag zu fünf Franken an Mitarbeitende der Gemeinde abgegeben werden. Das komme aber selten vor, sagt Heidi Egli. Ausser den Berggemeinden Hütten und Schönenberg gibt es inallen Gemeinden des Bezirks ein Tageskartenangebot. Mit der Einstellung des Tageskartenverkaufs steht Oberrieden allerdings nicht ganz allein da. 2013 hat die Stadt Zürich die SBB-Tageskarten aus Kostengründen abgeschafft.

Ortsparteien gespalten

«Angesichts der Tatsache, dass der Verkauf offenbar in allen anderen Seegemeinden funktioniert, ist der Oberriedner Entscheid nicht nachvollziehbar», sagt Bruno Derungs, Vorstandsmitglied der Grünen Oberrieden und einstiger Initiant dieses Angebots. In den anderen Gemeinden sei aber der Bezug der Tageskarten auch einfacher, sagt er, weil diese dort per Telefon oder online reserviert werden können. Er argumentiert auch mit den Preisen: Gewöhnliche Tageskarten der SBB seien, anders als die Gemeindetageskarten, nur zusammen mit einem Halbtax­abonnement gültig. Diese kosten 75 Franken pro Tag, im Fünferpaket immer noch 62.50 Franken. Ein Angebot der Gemeinde seialso in jedem Fall sinnvoll und günstiger, selbst wenn es 45 Franken kostet. «Mit Unverständnis» reagiert auch Maurus Frei von den Grünliberalen auf diesen Entscheid. Die SP hat diesbezüglich noch keine Stellungnahme abgegeben.

«Die FDP Oberrieden begrüsst grundsätzlich die Bemühungen des Gemeinderates, die Ausgabenseite der Gemeindefinanzen zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen», ist Markus Geniets, Präsident der FDP Oberrieden, der Ansicht. «In diesem Sinn erachten wir es als konsequent, wenn nicht zwingend, dass Kosten in allen Bereichen kritisch hinterfragt werden.» Zwar sei die Abschaffung dieser Tageskarten bedauerlich, andererseits gehöre das Ermöglichen von verbilligten Bahnreisen nicht zu den Kernaufgaben einer Gemeinde.

Zusätzlich verkaufen die SBB selbst schon seit längerer Zeit attraktive Sparbillette und Kombiangebote, sodass die Oberriedner Bevölkerung genügend Alternativen für umweltfreundliches Reisen habe. So sieht es auch die lokale SVP. Sie findet den Entscheid zwar bedauerlich, aber notwendig. (Zürichsee-Zeitung)