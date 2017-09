«Neue Strategien sind bei der Alterspflege dringend nötig»

Widerstand gegen die Privatisierung der Pflege regt sich

Als «undemokratisches Überraschungsmanöver» betitelt die SP Horgen das Vorgehen des Gemeinderats, als «Haurucklösung» prangert sie die geplante Privatisierung Horgner Pflegeheime in einem offenen Brief und einer Einzelinitiative an.



Die 84 Pflegeplätze im Tödiheim hat die Gemeinde bisher selbst betrieben. Nun aber will der Gemeinderat einen privaten Betreiber suchen, der das Pflegezentrum Neu-Tödi nach dem Umbau weiterführt. Der Gemeinderat stellt zudem in Aussicht, dass künftig alle Heime in Horgen privat betrieben werden und sich der Gemeinderat auf die strategische Leitung beschränkt, kommunizierte die Exekutive Mitte Juli.



«So geht das nicht», protestiert die SP Horgen in einem offenen Brief. Dieser Strategiewechsel stehe im Widerspruch zu früheren Aussagen, Weisungen und Verträgen. «Das ist Vertragsbruch», sagt SP-Co-Präsident Alfred Fritschi.



Kurswechsel mit Widerspruch



Noch Ende letzten Jahres habe der Gemeinderat vor versammelter Gemeinde versichert, dass die geplante Pflegewohngruppe Neu-Tödi auch inskünftig direkt durch die Gemeinde betrieben werde. Des Weiteren stehe im Fusionsvertrag mit der Gemeinde Hirzel, dass das Hirzler Pflegeheim Spyrigarten auch nach der Fusion als Gemeindebetrieb geführt werden solle. Diese Versprechen würden durch den Kurswechsel nun infrage gestellt.



«Der Alters- und Pflegebereich ist zu wichtig, als dass er durch undurchsichtige Hauruckmanöver umgekrempelt werden darf», schreibt die SP. Wichtig wäre eine vorgängige Diskussion und Meinungsbildung gewesen, findet sie und kritisiert den Verzicht auf ein Mitwirkungsverfahren.



Um ihren Vorwürfen Nachdruck zu verleihen, hat die SP das politische Mittel der Einzelinitiative ergriffen. Darin verlangt Fritschi, dass frühere Beschlüsse respektiert werden und geplante Privatisierungen von gemeindeeigenen Pflegeheimen gestoppt werden.



Als undemokratisch erachtet die Ortspartei nebst den Widersprüchen zu früheren Zugeständnissen auch den Zeitpunkt der Kommunikation mitten in den Sommerferien, «wenn zahlreiche interessierte Stimmbürger in den Ferien weilen».



Die SP wirft dem Gemeinderat insgesamt eine abgehobene «Kabinettspolitik» vor — was sich in der Vergangenheit auch schon gerächt habe: Wiederholt habe der Gemeinderat Projekte ungenügend vorbereitet zur Abstimmung gebracht und sei wegen unzureichender Information der Stimmbürger auch schon beispiellos gescheitert. Dies hat gezeigt, findet Fritschi, wie wichtig eine Mitwirkung und vorgängige Diskussion sei. Andrea Schmider