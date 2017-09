Nach Rechtsstreit startet Bau auf dem Kirchhügel

Am Kirchhügel von Schönenberg sind die Bagger aufgefahren. Dies mit zwei Jahren Verzögerung, denn das Bauprojekt ist bereits seit Oktober 2014 rechtsgültig, und die Bauherrin, die Firma Feldmann Projekte, kündigte den Baustart für 2015 an. «Durch einen Todesfall innerhalb der Verkäuferschaft, einer Erbengemeinschaft, die das Grundstück an Feldmann Projekte verkaufen wollte, wurde der Baustart verzögert», sagt Carlo Gruber, Geschäftsinhaber der Feldmann Projekte.

Inzwischen wurden alle Rechtsabklärungen diesbezüglich bereinigt, und Feldmann Projekte haben das Grundstück gekauft. Feldmann Projekte rechnen mit einer Bauphase von rund 18 Monaten. «Wir gehen ­davon aus, dass die Liegenschaft Ende 2018 fertiggestellt ist», sagt Karin Suhner vom Marketing der Feldmann Projekte.

Damit findet eine langjährige Phase der Planung und der Projektüberarbeitungen ihren Abschluss. Das ursprüngliche Projekt aus dem Jahr 2009 war von einer Interessengemeinschaft aus zehn Anwohnern stark bekämpft worden. Die IG befürchtete, dass durch die neuen Häuser der historische Kirchhügel verschandelt würde, und reichte eine Initiative sowie mehrere Rekurse ein. Im April 2013 wurde das ursprüng­liche Projekt schliesslich zurückgezogen und ein neues erarbeitet.

Bessere Zufahrtssituation

Verändert wurde das Projekt in der Zwischenzeit äusserlich nicht. Dennoch haben Feldmann Projekte die vergangenen zwei Jahre genutzt und das Unter­geschoss optimiert. «Wir haben für alle Betroffenen eine bessere Zufahrtssituation in die Tiefgarage geschaffen», sagt Suhner. Die Anpassungen wurden im Vorfeld mit der Interessengemeinschaft besprochen.

In den zwei Mehrfamilienhäusern, die nun gebaut werden, sind je vier Eigentumswohnungen vorgesehen: eine 3½-Zimmer-, zwei 4½-Zimmer- und eine 5½-Zimmer-Wohnung. Das Interesse an den Wohnungen sei bereits vor dem Baubeginn gross gewesen, sagt Suhner. Derzeit seien fünf der acht Wohnungen reserviert. (Zürichsee-Zeitung)