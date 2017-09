Mit dem Stollen entstehen vielleicht Inseln

Inseln im Zürichsee

Richterswil gefällt die Idee, Stäfa ist skeptisch

Im Winter erfuhr der Richterswiler Gemeindepräsident Hans Jörg Huber (FDP) von der Studie. Präsentiert wurde sie von zwei Mitarbeiter des kantonalen Amts für Wasser, Energie und Luft (Awel). «Uns gefällt die Idee, sie steigert die Attraktivität von Richterswil», sagt Huber. Das Projekt sieht zwei kleine Inseln vor. Eine ragte nur im Winter bei tiefem Pegel aus dem Wasser und wäre der Natur vorbehalten. Die andere käme in der Grösse von mehreren Flossen vor dem Strandbad der Bevölkerung zugute.



Auch der Gesamt-Gemeinderat freundete sich mit dem Projekt an. «Aber die Kostenbeteiligung von 400 000 Franken schien uns zu hoch», erzählt Huber. Im März antwortete der Gemeinderat Richterswil dem Kanton mit einer positiven Absichtserklärung, beantragte jedoch tiefere Kosten.



«Der Ball liegt jetzt beim Kanton», sagt Huber. Wird der Stollen definitiv gebaut und dessen Ausbruchgestein für die Inselaufschüttung verwendet, könnte detailliert geplant werden. Für die Realisierung rechnet der Gemeindepräsident mit «zwei bis vier Jahren». Mitbestimmen würden auch die Stimmbürger. «Das Geschäft müsste vor die Gemeindeversammlung», erklärt Huber.



Noch nicht das letze Wort



Das Tiefbauamt Stäfa wurde im November vom Kanton informiert. Am 14. März hat der Gemeinderat seine grundsätzliche Haltung zum Konzept festgelegt. Gemäss Tiefbau-Vorsteherin Claudia Hollenstein (GLP) sprachen drei Punkte gegen das Projekt. Erstens würde «die heute schon massiv überlastete Parkierungs- und Verkehrssituation in der Risi weiter verschärft», sagt sie. Der Kanton lasse die Gemeinde bei diesem Problem in Stich, obschon Seestrasse und Uferanlage ihm gehörten. Zweitens kritisiert der Gemeinderat das Projekt, weil eine Insel die ungestörte Seefläche beeinflusse.



Drittens: «Die vom Kanton gewünschte Investitionsbeteiligung von circa 300 000 Franken sieht der Gemeinderat nicht», sagt Hollenstein. Das letzte Wort sei in Stäfa aber noch nicht gesprochen, fügt die Tiefbau-Vorsteherin an: «Der Gemeinderat findet den Ansatz grundsätzlich interessant. Falls der Kanton die Idee der Inselschüttungen im Bereich Risi Ürikon weiterverfolgen will, ist er bereit, auf ein Gesamtkonzept einzutreten, das alle kritischen Fragen behandelt.»(di)