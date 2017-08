Menschliches Versagen führte zu Bahnunglück in Sihlbrugg

Menschliches Versagen führte zum Bahnunglück im Februar 2016 in Sihlbrugg. Dies geht aus dem Untersuchungsbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hervor, welche der Zürichsee-Zeitung vorliegt. Die Kollision des Dampfzuges mit den auf einer Weiche abgestellten Fahrzeugen ist darauf zurückzuführen, dass die Wagen in die sogenannte Fahrstrasse des Dampfzuges ragten. Bei der Aufhebung von Sicherungsmassnahmen wurde die Weiche am Vortag vom zuständigen Arbeitsstellen-Koordinator ohne örtliche Kontrolle als frei gemeldet, heisst es im Bericht.

16 Verletzte nach Fonduefahrt

Das Unglück ereignete sich am 20. Februar 2016 sich kurz nach 23 Uhr in der Station Sihlbrugg. 54 Passagiere und zwei Lokomotivführer waren mit einem alten Dampftriebwagen des Vereins Dampfgruppe Zürich von Arth-Goldau nach Zürich unterwegs. Angehängt Waggons der Zürcher Museumsbahn. Der Nostalgiezug kehrte von einer Fonduefahrt in die Zentralschweiz zurück, zu der am Samstagmorgen gestartet worden war.

In der Station Sihlbrugg fuhr der Nostalgiezug auf ein Nebengleis, um den Dampftriebwagen mit Wasser zu befüllen. Als der Zug zurückfuhr, um die Fahrt fortzusetzen, prallte er auf ein ­abgestelltes Baustellenfahrzeug. 16 Personen zogen sich Prellungen, Schürfungen und Kopfverletzungen zu, dar­un­ter auch die beiden Lokomotivführer. (Zürichsee-Zeitung)