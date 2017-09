Machtkampf spielt sich noch hinter den Kulissen ab

Stadtratswahlen

Sechs Stadträte wollen weitermachen

Der 42-jährige Stadtpräsident Philipp Kutter (CVP) hat schon im Mai seinen Willen zur erneuten Kandidatur bestätigt. Es wäre seine vierte Amtsperiode im Stadtrat Wädenswil und seine dritte als Stadtpräsident. Er habe immer noch Freude an der Arbeit, sagt er. Wädenswil sei ein guter Ort zum Leben und Arbeiten und er wolle dazu beitragen, dass dies in Zukunft so bleibe.



Bauvorstand Heini Hauser (SVP) ist seit 2010 im Stadtrat und möchte in der Exekutive weiterwirken, um gewichtige Geschäfte abschliessen zu können, wie er auf Anfrage bestätigt. Allen voran den Richt- und den Zonenplan.



Auch Jonas Erni (SP) macht die Arbeit im Stadtrat nach wie vor Freude, wie er sagt. Er ist ebenfalls seit bald vier Jahren Mitglied des Stadtrates. Er ist der einzige Links-Politiker in der Exekutive und sagt, im Idealfall wären alle politischen Lager proportional zu ihrer Wählerstärke in der Exekutive vertreten.



Sozialvorsteherin Astrid Furrer ist von der FDP offiziell für die Wiederwahl nominiert worden. Den zweiten FDP-Sitz wird der 60-jährige Gemeinderat Walter Münch verteidigen. Er ist von der FDP als Kandidat nominiert worden, nachdem Finanzvorstand Peter Schuppli aufhört.



Drei von sieben Stadtratsmitgliedern sind seit mehreren Jahren im AHV-Alter. Zwei von ihnen stellen sich erneut der Wahl: Johannes Zollinger (EVP) ist im Jahre 1997 in einer Ersatzwahl in den Stadtrat gewählt worden. Seither ist der 68-Jährige Schulpräsident. Die Primarschule Wädenswil sei ihm sehr ans Herzen gewachsen und er fühle sich in der Schule weiterhin sehr wohl, sagt er. Werde er wieder gewählt, sei dies aber mit Sicherheit die letzte Amtsdauer.



Ernst Brupbacher hat weniger Amtsjahre «auf dem Buckel» als Johannes Zollinger. Der 70-jährige BFPW-Werkvorstand ist 2010 in den Stadtrat gewählt worden. Als Werkvorstand möchte er grosse Dossiers weiterhin betreuen, wie er sagt. So etwa die Erneuerung der Wertstoffsammelstelle, über die das Stimmvolk am 24. September an der Urne befindet.(dh)