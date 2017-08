Harald Huber tritt nicht mehr zur Wahl als Stadtpräsident an

Die Ära Huber in Adliswil geht definitiv zu Ende: Wie die FDP Adliswil am Montag mitteilt, tritt der langjährige Stadtpräsident, Harald Huber (69), an den Wahlen im Frühjahr des nächsten Jahres nicht mehr an.

Unter seiner Präsidentschaft habe sich Adliswil vor allem in den Bereichen Stadtentwicklung, Integration der Schul- in die Stadtverwaltung und der Förderung der Freiwilligenarbeit erfolgreich weiterentwickelt, heisst es in der Mitteilung der Partei.

Eine Nachfolgerin steht bereit

Kampflos will die FDP das Adliswiler Stadtpräsidium aber nicht aufgeben: Die Partei nominiert die in Adliswil aufgewachsene Stadträtin Susy Senn (57) als Kandidatin für das Stadtpräsidium. (past)