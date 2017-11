Geplanter Fernbus-Halt in Horgen ist gefährdet

Patrick Angehrn klingt verunsichert. Die Gemeinde Horgen äussert sich gegenüber dem Leiter Linienbusverkehr von Domo Reisen nicht mehr. Sie habe ihre Stellungnahme zum möglichen Halt der neuen Fenrbuslinie am Bushof dem Amt für Verkehr abgegeben, habe die Gemeinde ihm beschieden. Mehr gebe es nicht zu sagen. Angehrn fragt sich nun, ob der geplante Stopp in Horgen gefährdet ist.

Nicht ohne Grund: In Chur, Ziegelbrücke/Schänis und diversen Orten in der Westschweiz stiess der geplante Fernbus auf Widerstand. In Ziegelbrücke musste der Halt auf ein privates Gelände verschoben werden. Kein Wunder, ursprünglich war er auf dem Gelände der SBB geplant, immerhin ein direkter Konkurrent für die Busgesellschaft. In Chur weigerte sich die Postauto AG, Platz auf dem Deck beim Bahnhof zu schaffen. Viele Städte wollen die Fernbusse nicht im Zentrum haben.

Priorität für lokale Busse

Doch zurück zu Horgen. Auf der Linie, die von Chur über Zürich bis nach Sitten führen soll, ist der Bezirkshauptort der einzige geplante Halt am linken Zürichseeufer neben Pfäffikon. Nach der Fahrt von der A3 an den Bahnhof sollen die Busse weiter über die Seestrasse bis nach Zürich fahren. Die Gemeinde Horgen hat «grundsätzlich nichts gegen diesen Linienbusverkehr einzuwenden». Doch sie stellt Bedingungen. «Der örtliche Busbetrieb darf nicht gestört werden», sagt Norbert Bürge, stellvertretender Gemeindeingenieur. Gemeint sind die Zimmerbergbusse, die am Bushof Horgen weiterhin erste Priorität geniessen sollen. Bürge verweist denn auch an die Sihltal Zürich Üetliberg Bahn (SZU), als Betreiberin der lokalen Buslinien. Die Benutzung der Anlegekanten müssten mit der SZU angesprochen werden.

Nicht immer ist Platz da

Auch Marcel Geser, Bereichsleiter Markt bei der SZU, lehnt die Fernbusse nicht ab. Er gibt der Gemeinde aber insofern recht, dass es eine Abstimmung mit den Zimmerbergbussen brauche. Ein Problem tut sich hier tatsächlich auf. Der heutige Kursbetrieb belege immer zur vollen und halben Stunden sämtliche Stellplätze. Während dieser Zeit könne dem Fernbus keine Kante zugewiesen werden. «Gemäss Fernbus-Fahrplan würden einzelne Kurse genau in dieser ‹Sperrzeit› in Horgen verkehren», sagt Geser. Ebenfalls müsste der Fall geregelt werden, wenn ein Fernbus Verspätung hat.

Patrick Angehrn reagiert mit dem Senden der geplanten Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Zweimal täglich sollen die Busse von Domo Reisen ab 10. Dezember in Horgen ankommen. Die Busse kämen jeweils um fünf Minuten vor halb an und sollten um halb wieder losfahren. Das heisst: Ankunft um 7.25 Uhr und 21.25 Uhr. Das verspricht problematisch zu werden.

Doch anders gehe es nicht, sagt Angehrn. Die Anschlüsse in Rothrist müssten gewährleistet sein. Im Aargau können Fahrgäste auf die Linien Basel Flughafen-Lugano und St. Gallen-Genf Flughafen umsteigen. «Die Fahrplanzeiten sind leider nicht änderbar, sagt Patrick Angehrn. Ob unter diesen Umständen ein Fernbus-Halt in Horgen möglich sein wird, ist zumindest fraglich.

Entscheid folgt bald

Weiterhin offen ist, ob die neue Fernbuslinie in der Schweiz überhaupt starten kann. Das Bundesamt für Verkehr hat noch nicht entschieden, ob Domo Reisen die Lizenz erhält. Das soll aber noch vor dem Fahrplanwechsel im Dezember passieren. Bezüglich Haltestellen hat das BAV kein Mitspracherecht. Das Amt überprüft nur, ob die Grundeigentümer mit dem Halt einverstanden sind. (Zürichsee-Zeitung)