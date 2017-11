Gemeinderat kehrt Projekt Campus Allmend den Rücken zu

Was vor eineinhalb Jahren so verheissungsvoll begann, scheint nun vor dem Aus: Das Projekt Campus Horgen-Allmend. Auf dem 117 000 Quadratmeter grossen Areal in Horgen in der Nähe der Autobahn hätte ein Campus mit mehreren Gebäuden für die Bereiche Bildung, Sport, Freizeit und Kultur zu stehen kommen sollen. So dachten es sich die drei privaten Initianten.

Offen gegenüber dem Grossprojekt zeigte sich damals auch der Horgner Gemeinderat. Er stellte bewusst geplante öffentliche Bauprojekte zurück, die dann in den Campus Horgen-Allmend hätten integriert werden können. Zwischenzeitlich hätten die Initianten das Projekt vorantreiben treiben sollen. Doch nun hat die Horgner Exekutive genug: «Wir dürfen uns nicht weiter auf verschiedene Eventualitäten abstützen», sagt der Horgner Gemeindepräsident Theo Leuthold (SVP). «Wir können nicht einfach wartend daneben stehen». Aus diesem Grund hat der Gemeinderat nun die zurückgestellten Bauvorhaben wieder aufgenommen – unabhängig vom Projekt Campus Allmend.

Geknüpft an Gymi-Standort

Eng geknüpft war das Campus-Projekt an die Tatsache, dass die Horgner Allmend zusätzlich als einer von aktuell noch zwei potentiellen Gymi-Standorten für den Bezirk Horgen in Frage kommt. Denn dem Kanton gehört – zusammen mit der Gemeinde Horgen und der Allmend-Kooperation – das Land auf der Allmend. Aus diesem Grund hat der Kanton das Gelände für eine allfällige Mittelschule reserviert. Rico Brazerol (BDP), Kantonsrat aus Horgen, Präsident der Interessengemeinschaft der Horgner Sportvereine (IGHS) und einer der Initianten des Campus Allmend, bezeichnete bei Bekanntmachung des Projektes im März 2016 den geplanten Campus «als Trumpf bei der Vergabe des Mittelschulstandortes».

Doch noch immer hat der Regierungsrat in Sachen Gymi-Standort im Bezirk nicht entschieden. Immer wieder schiebt er die Entscheidung auf. Zuletzt in diesem Sommer, als er einen finalen Entscheid auf den Herbst ankündigte. Kommuniziert hat der Kanton bis anhin aber noch nicht. Rico Brazerol hat langsam genug: «Die Art und Weise des Regierungsrates macht mich wütend».

Doch auch der Rückzug des Horgner Gemeinderates vom Campus-Projekt stimmt den Kantonsrat nicht unbedingt fröhlich, «auch wenn ich nachvollziehen kann, dass der Gemeinderat nicht immer weiter vertröstet werden will». Trotzdem hätte er die anstehenden Projekte etwas forscher vorantreiben können, findet Rico Brazerol.

Eines dieser Projekte ist ein neues Hallenbad in Horgen, das in den letzten Jahren in der Gemeinde zum Politikum wurde. Denn das bestehende Hallenbad Bergli ist in die Jahre gekommen und müsste aufwendig saniert werden. Vor rund einem Jahr stimmten die Horgner an der Urne über ein Sportbad für die Vereine und die Schule oder einem Familienbad mit Wellnessangeboten ab. Der Souverän schickte jedoch beide Varianten bachab. Seitdem ist nicht viel passiert.

Auch das neue Hallenbad hätte in das Projekt Campus Allmend integriert werden können. «Wir prüfen nun aber diverse alternative Standorte», sagt Theo Leuthold. Unter anderem lasse die Gemeinde aktuell abklären, ob sich allenfalls das Areal der Horgner Abwasserreinigungsanlage (ARA) eignen würde, falls diese per 2025 nach Thalwil käme.

Ebenfalls wieder aus der Idee des Campus Allmend gelöst hat der Gemeinderat nun die Planung eines Garderobengebäudes für den Fussballclub sowie die Planung eines neuen Primarschulhauses. Letzteres soll voraussichtlich auf dem Areal der Oberstufenschule Rainweg/Berghalden zu stehen kommen Der Kreditantrag für das Garderobengebäude soll noch im kommenden Jahr dem Souverän zu Entscheid unterbreiten werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Würfel sind gefallen

Rico Brazerol vermutet in einer Anfrage an den Regierungsrat vom Montag, dass die Würfel zum Gymi-Standort in Bezirk Horgen inoffiziell schon längst gefallen seien – und zwar für den Au-Park in Wädenswil. Sollte dem so sein, dürfte es das gewesen sein für das Projekt Campus Allmend. «Ich mache mir keine Illusionen mehr», sagt ein enttäuschter Rico Brazerol. Investoren hätten sie gehabt. Denn noch immer ist Rico Brazerol überzeugt: «Vom Campus Allmend hätte die gesamte Region profitiert». (Zürichsee-Zeitung)