Fünf Jahre und ein Tag unterwegs

Mit 21 Jahren ist Loris Hochstrasser aus Richterswil, dem Ort, wo er geboren wurde und auf­gewachsen ist, losgezogen. Mit 26 setzte er zum ersten Mal wieder einen Fuss auf heimischen Boden. Exakt fünf Jahre und ein Tag befand sich der gelernte Steinmetz und Bildhauer auf der Walz.

Vier Tage ist es her, seit Hochstrasser, wie es die Tradition vorschreibt, über das Ortsschild seiner Heimatgemeinde geklettert ist und damit seine Wanderjahre beendet hat. Jetzt sitzt Loris Hochstrasser in der Richters­wiler Wohnung seiner Mutter am Küchentisch. Richtig angekommen in der neuen, alten Welt ist er noch nicht. «Ich realisiere noch nicht ganz, dass ich wieder hier bin», sagt der Richterswiler.

Von Italien nach Australien

Auf die Frage, welche Länder er in den fünf Jahren bereist hat, weiss Loris Hochstrasser zuerst keine Antwort. Er überlegt, man sieht ihm an, dass in dem Moment all die Stationen seiner Reise vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Er holt eine Weltkarte, um darauf seine Reise zu rekonstruieren. Am Ende kommt eine beachtliche Liste zusammen: Norwegen, Australien, Österreich, Tunesien, England, Sri Lanka, Argentinien, Italien, Rumänien, Deutschland, Ägypten, Frankreich, Dänemark und die Schweiz. In den fünf Jahren war der heute 26-Jährige abwechselnd alleine oder mit anderen Gesellen unterwegs. Gereist wurde entweder zu Fuss oder per Anhalter. Mit dem Bus oder Zug zu fahren, ist in Gesellenkreisen verpönt, bloss für Überseestrecken mit dem Flugzeug darf Geld ausgegeben werden.

Im Sommer 2012, direkt nach seinem Lehrabschluss, ist er losgezogen. «Am Anfang hat sich mein Leben auf der Walz an­gefühlt, wie wenn man im Auto geradeaus schaut und im Augenwinkel die Landschaft in verschwommenen Streifen an einem vorbeizieht», erzählt Hochstrasser. Erst nach einem Jahr habe er sich daran gewöhnt, keine regelmässigen Schlaf- oder Essenszeiten mehr zu haben, am Morgen nicht zu wissen, wo man abends sein wird, und auch mal draussen im Wald oder in überdachten Garagenplätzen zu schlafen. Für einen kleinen Lohn oder auch bloss Kost und Logis hat sich Hochstrasser in unzäh­ligen Städten dieser Welt an­heuern lassen. Er hat Büsten und Obelisken gemeisselt, Holzskulpturen geschnitzt, Stuckaturen restauriert, auf Baustellen aus­geholfen und Tattoos entworfen.

Die letzte Strecke zur Richterswiler Grenze brachte der Zimmermann-Trupp um Loris Hochstrasse zu Fuss, singend und tanzend, hinter sich. Bild: Patrick Gutenberg.

Botschaftsfeiern in Sri Lanka

Die Geschichten, die sich aus den Bekanntschaften und Erlebnissen von fünf Jahren Wanderschaft ergeben haben, würden vermutlich mehrere Tage füllen. An einem einzigen Nachmittag alles zusammenfassen zu wollen, scheint unmöglich.

Da war beispielsweise die Feier der Sekretärin der Schweizer Botschaft in Colombo, zu der Hochstrasser und sein Gesellenkumpan spontan eingeladen wurden. Am Ende verliessen die zwei das Fest mit neuen Kontaktadressen für ganz Sri Lanka. Oder die Zeit, in der Loris Hochstrasser und andere Gesellen Pläne für die neue Kapelle eines katholischen Kleinadligen in England entwarfen. Im zweiten Winter seiner Wanderschaft erfuhr Loris Hochstrasser, dass eine alte Bekannte von ihm, welche in Ägypten lebt, bald sterben würde und es ihr Wunsch gewesen war, dass Hochstrasser ihren Grabstein gestaltet. Also packte der Geselle sein Bündel und kaufte sich mit dem Lohn seines letzten Auftrags ein Ticket und flog nach Kairo.

Wie viele andere Wandergesellen ist auch Loris Hochstrasser Mitglied einer «Schacht», einer Gesellenvereinigung. Diese haben unzählige Regeln, an die sich ein Geselle während seiner Wanderschaft zu halten hat. Eine der wichtigsten ist das Beachten der Bannmeile. Um den Heimatort jedes Gesellen wird im 60-Kilometer-Radius ein Kreis gezogen. Während der Mindestdauer von drei Jahren und einem Tag darf diese Grenze nicht überwunden werden. Smartphones, Laptops oder sonstige Kommunikationsmittel sind verboten. In den letzten fünf Jahren hat Hochstrasser seine Familie knapp fünfmal gesehen. Das Gefühl, etwas verpasst zu haben, kennt er aber nicht. «Im Gegenteil, ich habe viel erlebt und gesehen und in den anderen Gesellen eine neue Familie gefunden», sagt Loris Hochstrasser.

Eine neue Heimat finden

Im Laufe des vergangenen Jahres verstärkte sich dann aber das Gefühl, dass die Zeit der Wanderschaft zu einem Ende kommen muss. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Liebe. Als Hochstrasser vor eineinhalb Jahren in Deutschland war, lernte er dort seine jetzige Freundin kennen. Auf die Dauer sei der Abschied immer schwerer geworden. «Da wusste ich, dass es Zeit ist, einen festen Wohnort zu suchen», sagt er. Und so trat der Wandergeselle den Heimweg nach Richterswil an. Auf dem Weg haben sich ihm immermehr Gesellen an­geschlossen, schliesslich waren es um die zwanzig, die mit ihm in Zürich aufs Schiff nach Wä­dens­wil stiegen. Die letzte Strecke zur Richterswiler Grenze brachte der Trupp zu Fuss, singend und tanzend, hinter sich.

Nun wieder zurück in Richterswil, will der Geselle auch hier nicht lange verweilen. Romanshorn soll die letzte Station der langen Reise und zugleich auch die neue Heimat von Loris Hochstrasser werden. Dort will er mit seiner Freundin eine Wohnung suchen und gemeinsam mit einem Gesellenkumpanen, den er seit der Berufsschule kennt, einen Steinmetzbetrieb übernehmen. (Zürichsee-Zeitung)