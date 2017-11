Ein Bewegungsspiel erobert Adliswil

Die Schüler vor dem Schulhaus Sonnenberg sind begeistert von Street Racket. Da nicht Kraft oder ein scharfer Schuss zum Ziel führen, sondern Ballgefühl und Beweglichkeit stehen sowohl Mädchen als auch Knaben auf dem Feld.

«Der Ball darf nicht aus dem Feld», beschreiben die Schüler eine wichtige Regel des Spiels, bei dem ein Schaumstoffball mit Schlägern aus Holz hin und her befördert wird. Entwickelt wurde Street Racket von Marcel Straub, einem Sportlehrer, der in Langnau aufgewachsen ist. Die Idee kam Straub 2015 auf Dominica, wo er Tischtennis unterrichten sollte. Nur: Es gab keine Tische. Also zeichnete er ein Feld auf den Boden. Zurück in der Schweiz, tüftelte Straub an einem grösseren Ball, um das Spiel zu verlangsamen, dachte sich Feld und Regeln aus, produzierte Schläger und machte Werbung. «Street Racket ist ein Sport für jung und alt, Anfänger und Könner. Zudem fördert das Spiel die motorischen Fähigkeiten», sagt er. «Die Kosten sind minimal, und man kann es sogar drin spielen.» Im letzten Herbst kündigte Marcel Straub seine Stelle beim Zürcher Sportamt, um sich auf die Verbreitung und Verankerung von Street Racket zu konzentrieren.

Bald überall in Adliswil

Adliswil nimmt in der Verbreitung von Street Racket eine Pionierrolle ein. Die Schule Sonnenberg ist die erste, die alle Lehrer in Street Racket schulen liess. Auf dem Areal im Sonnenberg sind seit dem Frühsommer neun permanente Street-Racket-Felder aufgemalt. Die Anregung machte die Mutter eines Schülers, welche das Konzept von Straub kannte.

«Der Schulleiter fand es eine super Idee», erinnert sich Raphael Egli, seit 2014 Präsident der Schule Adliswil. «Die Felder wurden dann eingezeichnet», erzählt der frühere Europameister im Rollkunstlauf. «Fussball ist ja immer da. Beim Street Racket können die Kinder die Koordination schulen und sich mit gleich Starken messen», sagt er.

Die Felder werden gut genutzt, weiss Egli. Darum ist geplant, dass es sie bald auf sämtlichen Schulanlagen der Stadt gibt. «Ich möchte, dass wir das Spiel im Frühling weiter verbreiten» , sagt er. Das Herstellen der Schläger, das Straub parallel zum Verkauf von günstigem Spielmaterial fördert, wird aber nicht automatisch ins Programm des Werkunterrichts aufgenommen. «Dafür gibt es Street Racket noch zu wenig lang», sagt Egli.

«Street Racket ist ein Teil des Schulkonzeptes einer bewegten Schule geworden», sagt Marcel Straub. «An den Schulen, an denen wir Street Racket bisher vorstellen durften, wurde das Konzept positiv aufgenommen und vielseitig umgesetzt. Und einige haben sogar das Ziel, dass alle Schüler einen Schläger haben». Da die Kinder immer mehr Zeit an der Schule verbringen, werde Street Racket weiter an Bedeutung gewinnen, etwa als Angebot der ausserschulischen Betreuung oder in Verbindung mit Konzepten wie «Lernen in Bewegung».

Sprung in den Grosshandel

Street Racket gibt es aber an ganz anderen Orten: In Flüchtlingscamps und Gefängnissen, im Behinderten- oder Seniorensport, oder im Rahmen der Ausbildung junger Trainer in den Sportarten Badminton, Squash, Tennis und Tischtennis. Street Racket sei hier eine gemeinsame Basis, sagt Straub, der das Ausbildungsmodul entwickelte.

Für die Startphase konnte die Sportförderung Kanton Zürich als Partner gewonnen werden. Und vier Grosshändler planen im Frühjahr Street-Racket-Sets ins Sortiment aufzunehmen, verrät der ehemalige Squash-Nationalspieler. Die Sets bestehen aus Schlägern, Bällen, und Kreide für die Markierung des Spielfelds – alles im praktischen Sportsack. Straub ist sich sicher, dass Street Racket die neue Sportart zum Mitnehmen ist. (Zürichsee-Zeitung)