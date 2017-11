Drei mögliche Standorte für neue Primarschule auf Schulhausareal

Gemeinderat Horgen prüft Standort für Primarschulhaus

Mit einem neuen Primarschulhaus will die Gemeinde Horgen der steigenden Schülerzahl gerecht werden. Damit ändert der Gemeinderat seine bisherige Strategie des verdichteten Bauens an bestehenden Schulhäusern.

Das Schulhaus Rotweg platzt aus allen Nähten. «Zwar konnten wir mit einem Pavillon im Schuljahr 2016/2017 die Situation etwas entschärfen», sagt der Abteilungsleiter des Horgner Schulsekretariats, Roger Herrmann. Doch eine weitere 1. Klasse musste in das Schulhaus Gehren ausgelagert werden. Ähnlich sieht die Situation in den anderen Horgner Schulhäusern aus. «Derzeit befinden sich 1138 Kinder in den Horgner Primarschulen», sagt Herrmann. Bis im Schuljahr 2020/21 erwartet die Gemeinde Horgen bereits 1273 Primarschüler. «Das sind 140 Schüler mehr als heute», sagt Hartmann.



Darum hat der Gemeinderat von Horgen nun beschlossen, das Projekt eines Schulhaus-Neubaus wieder in Angriff zu nehmen, wie er in seinem Bericht mitteilt. Realisiert werden soll dieses auf dem Areal der Oberstufe Rainweg/Berghalden.



Früheres Projekt gestrichen



Das Thema hat eine gewisse Brisanz, prüfte der Gemeinderat vor rund zehn Jahren doch bereits schon einmal den Neubau eines Schulhauses. Damals noch auf dem Areal der Allmend an der Zugerstrasse in Nähe der Autobahn. Allerdings entwickelten sich die Schülerzahlen nicht in dem Ausmass, wie in einer Studie zu Beginn der Schulhausplanung im Jahr 2008 prognostiziert wurde. Statt mit dem vorausgesagten Wachstum sah sich die Gemeinde 2013 mit stagnierenden und zeitweilig sogar sinkenden Schülerzahlen konfrontiert. Der Gemeinderat kippte daraufhin den Schulhaus-Neubau und entschied, die bestehenden Primarschulhäuser zu erweiteren. Ab 2015 erhielten die Schulhäuser Waldegg, Rotweg, Tannenbach, Arn und Horgenberg Pavillons, die Platz für ein zusätzliches Klassenzimmer bieten. «Nun müssen wir wieder mit einer anderen Kelle anrichten», sagt Beat Nüesch (FDP), Vorsteher Liegenschaften der Gemeinde . Denn die Kapazität der Schulhausareale sei ausgeschöpft. Es sei an der Zeit, ein neues zu bauen.



Dorothea Uckelmann