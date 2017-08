Die Heubühne Wädenswil ganz im Zeichen der Romantik

Er erhalte laufend Anfragen von Künstleragenturen. Dies sagte Philipp Bachofner in seinen einleitenden Worten zur Konzertmatinee vom Sonntag. Seine Feststellung an sich ist nichts Ungewöhnliches. Immerhin organisiert der 64-jährige Flötist seit bald 25 Jahren die Neuguet-Konzerte in Wädenswil. Der Heubühnen-Saal als Ort hochstehender Kulturveranstaltungen hat sich in Musikerkreisen längst herumgesprochen.

Spätwerke Jungverstorbener

Ungewöhnlich indes sei schon eher, wenn sich eine Künstlerin persönlich bei ihm für einen Auftritt bewerbe. Wie dies die Pianistin Beatrice Berrut gemacht habe. Offenbar war dies nicht der schlechteste Weg. «Wunderbare Sachen» habe er zu hören bekommen, als er eigens an ein Konzert gereist sei, um die ihm bis dahin noch unbekannte Pianistin zu erleben. Und fast schon folgerichtig ist nun also die 32-jährige Walliserin am Sonntag auf der Heubühne aufgetreten. Allerdings nicht allein. «Mir war wichtig, dass sie mit einem Kammermusikensemble kommt», sagt Bachofner. Denn der Flügel im Heubühnen-Saal erfülle die Anforderungen an ein Rezital – eine Soloaufführung – nicht mehr. So tat sich Berrut mit Rosanne Philippens an der Violine und Camille Thomas am Violoncello zu einem Trio zusammen.

Auf dem Programm der Matinee – der dritten dieser Saison – standen Spätwerke zweier Repräsentanten der Romantik: Schuberts Trio in Es-Dur Nr.2 und das Klaviertrio Nr. 1 d-moll von Felix Mendelssohn. Der Begriff Spätwerk ist hierbei allerdings trügerisch. Denn beiden Komponisten war nur ein kurzes Leben gegönnt; ihr Spätwerk ist dadurch das Abbild von 30-Jährigen. Schubert schrieb das Trio in seinem Todesjahr, Mendelssohn acht Jahre vor seinem Lebensende. Als vielschichtige Werke, die Musiker wie auch Zuhörer mit stets wechselnden Tempi und Klangbildern fordern, zeigen sie aber alleweil die Genialität ihrer Schaffer, die ihre Werke in wenigen Jahren schaffen mussten.

Diese zum Ausdruck zu bringen, ist den drei jungen Musikerinnen am sonntäglichen Neuguet-Konzert auf beeindruckende Art gelungen. Mit Leichtigkeit interpretierten sie die Stücke, zeigten damit ihre seit frühesten Kindheitsjahren geförderte Virtuosität. Stürmische Passagen wechselten sich im schnellen Wechsel mit lyrischen ab, so etwa im ersten Satz von Schuberts Trio. Da zeichnete etwa Berrut mit hellen Trillerklängen das Bild eines romantischen Spaziergangs: Sanft rauschende Wasserläufe und der fröhliche Gesang von Vögeln klangen an, von den beiden Streicherinnen harmonisch aufgenommen und weitergetragen. Der Spannungsbogen kam auch im weiteren Verlauf des Stücks nie zum Erliegen. Entsprechend konzentriert verfolgten die gut 190 Zuhörer den Vortrag.

Berrut und ihre wenig jüngeren Kolleginnen treten alle drei je mit Orchestern und Kammermusikensembles in ganz Europa auf, alle sind sie Trägerinnen wichtiger Preise. «Ihnen stehen grosse Karrieren bevor», ist Konzertorganisator Bachofner überzeugt. Bei der Franko-Belgierin Camille Thomas zeige sich ihr Ausnahmetalent etwa darin, dass sie als bislang erste Cellistin bei der Deutschen Grammophon einen Vertrag unterzeichnet hat; Berruts Spiel wiederum wurde in der NZZ mit jenem von Alfred Brendel und Krystian Zimerman auf eine Stufe gestellt.

Präzise Darbietung

In Wädenswil begeisterte das Trio das Publikum nach Schubert auch mit Mendelssohn und seinem 1. Klaviertrio. Auch dieses ist geprägt vom Wechsel von fröhlich-rasanten und getragenen Passagen. Mal war die Führung dem Klavier zugeteilt, dann wieder Streichern, immer wieder aber auch den drei Instrumenten in gleicher Stärke. Die präzise Darbietung erlaubte es, ganz in die Musik einzutauchen. Die Zuschauer zollten entsprechend Applaus – ohne Zugabe liessen sie das Trio nicht gehen. Es gab noch einmal das Scherzo aus der Mendelssohn- Komposition zum Besten.

