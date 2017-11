Die Fasnacht in Adliswil soll wieder zum Leben erweckt werden

Kein Kudiball mehr

Zu Spitzenzeiten hatten am Kudi­ball in Horgen 1200 bis 1300 Fasnächtler gefeiert. Doch diese Zeiten sind schon lange vorbei: Der Ball hatte in den letzten ­Jahren mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen. An der letzten Fasnacht haben die Schöneggler, die Veranstalter der Feier, noch 160 Eintritte verzeichnet. Nun haben sie sich entschieden, den Kudiball im Februar nicht mehr durchzuführen. Sie hatten diesen Schritt bereits in den Jahren zuvor in Erwägung gezogen, sich aber jeweils entschieden, es nochmals zu versuchen.



Der Grund für den Kurswechsel sei nicht der fehlende Nachwuchs wie in Adliswil, sagt Marc Fritschi, Präsident der Schön­eggler: «Immer weniger Leute möchten unter der Woche an die Fasnacht gehen.» Der Kudiball fand nämlich jeweils an einem Dienstag statt. Die anderen Fasnachtsvereine im Dorf möchten den Fasnachtsdienstag aber auch ­ohne Kudiball beibehalten und arbeiten an einem Alternativprogramm. (twe)