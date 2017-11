Designläden beerben Eisenwarenhandlung

Die beiden Geschäfte «raum-art» und «Casteljac Shoes & Things» lagen nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Nun rücken sie noch näher zusammen: Vom Samstag an teilen sie sich dasselbe Ladenlokal im Dorfkern von Richterswil. Sie ziehen gemeinsam in die Räumlichkeiten der ehemaligen Eisenwarenhandlung Wohlwend, die im Februar aus wirtschaftlichen Gründen schliessen musste.

Der Grund für den Umzug an den neuen Standort an der Dorfstrasse 19, der nur ein Katzensprung von den alten Lokalen entfernt liegt, ist in beiden Fällen derselbe: Die Geschäfte brauchen mehr Platz.Im Rahmen des Umzugs benennt sich das Wohn- und Lifestylegeschäft «raum-art» in «authentic-living» um und lanciert einen neuen Webshop. Wohnberaterin Simona Weibel hat auch am neuen Standort hauptsächlich Lifestyleprodukte, Accessoires und Möbel im Angebot.

Zudem gibt es Schmuck und freche, farbenfrohe Kleidungsstücke zu kaufen. «Ich biete nur Produkte an, die mir auch selber gefallen», sagt Inhaberin Weibel. Ausserdem beziehe sie die Produkte von Firmen, die authentisch, nachhaltig und mit hochwertigen Materialien arbeiten. Die Marken stammen sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland, insbesondere aus Skandinavien.

Marken aus aller Welt

Die Frauenboutique «Casteljac Shoes & Things» behält neben ihrem Angebot auch ihren Namen bei. Sie ist spezialisiert auf Schuhe, Kleider und Accessoires von auserwählten Marken aus aller Welt. So findet man neben Berber-Handwerk aus Marokko auch handgefertigte Taschen aus Ecuador und Schmuck aus Zürich im Laden. Wie Simona Weibel legt auch Jacqueline Kopp, Inhaberin von «Casteljac», grossen Wert auf ein individuelles, exklusives und hochwertiges Sortiment.

«Wir haben unsere Läden in Richterswil fast gleichzeitig eröffnet, daher kennen wir uns schon eine Zeit lang», sagt Kopp. Sie seien sich von Anfang an symphatisch gewesen. Das ist auch wichtig, denn die beiden teilen sich nun die Ladenfläche. «authentic-living» wird den Eingang an der Dorfstrasse haben. Der Eingang von «Casteljac» wird gegenüber der Migros-Filiale zu finden sein. Die beiden Ladenflächen sind verbunden, die Kunden können laut Kopp «zur einen Tür hinein- und zur anderen hinausgehen».

Dorfstrasse 19, Richterswil.Gemeinsame Eröffnungsfeier: Samstag, 4. November, 10 bis17 Uhr. «authentic-living» hat schon ab dem 2. November geöffnet. Öffnungszeiten «authentic-living»: Di-Fr 10-12 Uhr und 14-18 Uhr, Sa 10 -16 Uhr. Öffnungszeiten «Casteljac Shoes & Things»: Di, Do und Fr 10-12 Uhr und 14.30-18.30 Uhr, Sa 10-16 Uhr. Weitere Infos unter: www.casteljac.ch und www.authentic-living.ch. (Zürichsee-Zeitung)