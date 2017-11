Der sagenumwobene Robin Hood kehrt auf die Bühne zurück

Kevin Costner hat ihn gespielt, ebenso wie Russell Crowe: Robin Hood, den legendären Rebellen aus dem Mittelalter, dessen historische Existenz jedoch nicht bewiesen ist. Nun mimt an der Probe von Luut und Dütlich im Kinderkulturzentrum Kikuri in Wädenswil Alessandro Rizzi, Bogen und Pfeil umgehängt, mit Feder am grünen Hut, den Vorkämpfer für soziale Gerechtigkeit, der den Reichen nimmt und den Armen gibt.

Das zweigeteilte Bühnenbild – auf Neudeutsch Split Stage genannt – bildet mit dem Sherwood Forest und der Burg zu Nottingham die Kulisse. Vor den Burgmauern gibt in einer Paraderolle Miriam Schnyder den Sheriff von Nottingham. Der Gegenpart von Robin Hood ist der Schrecken der Gesetzlosen. Recht und Ordnung sind dem Sheriff ein wesentliches Anliegen.

Ein taumelnder Held

Robin Hood schart seine Bande um sich. Adrian Hunn spielt Little John, Christa Schmid die Witwe Mathilda. Auch zu Begegnungen mit dem Klerus kommt es. Bartholome Roffler schlüpft in die Rolle des Abts William. Zur einer Tafelrunde mitten im Wald stösst ebenfalls Bruder Tuck, brillant gespielt von Michael Schmid, dem Autor und Regisseur des Stücks. Der Benediktinermönch ist der geistigen Kontemplation ebenso zugetan wie dem leiblichen Wohl. Miriam Schnyder wird ihrerseits von ihren Häscherinnen Dully (Ann-Cathrin Bodmer) und Silly (Sibille Brunold) sekundiert. Einzeln wären die wohl aufgeschmissen, denn helle sind sie nicht gerade. Das tollpatschige Paar trägt jedenfalls gekonnt zu den komödiantischen Szenen im Stück bei.

Rasch einmal wird aber ersichtlich, dass die beiden Protagonisten dramatische Figuren abgeben. Robin Hood wirkt keinesfalls als mächtiger und galanter Herrscher des Waldes, wie ihn die Leinwand-Helden verkörpern, sondern wie ein vom Schicksal geschlagener, taumelnder Melancholiker. Auch der Sheriff ist kein skrupelloser Bösewicht, sondern schwankt zwischen Amtspflicht und Zweifel an der Gerechtigkeit seines Tuns. Überhaupt entspricht die Version von Luut und Dütlich auch im Ablauf der Handlung nicht mehr der ursprünglichen Geschichte des Edelmanns unter den Dieben, sondern beschreitet eigene und neuartige Wege.

Bewährtes Rezept

Bei der Auswahl der diesjährigen Darbietung ist Luut und Dütlich nach bewährtem Muster vorgegangen. Als Vorgabe dient stets ein Klassiker – in den letzten Jahren waren dies Friedrich Dürrenmatts «Physiker», «Ernst sein ist wichtig» von Oscar Wilde und Richard Wagners Oper «Der fliegende Holländer». Diesmal ist es mit Robin Hood eine klassische Figur. Schmid, der Gründer das Wädenswiler Ensembles, schreibt dabei das Original – im Fall von Robin Hood von Grund auf – um. «In dieser Art hat es den Robin Hood noch nie gegeben», sagt er. Er habe auf antiquierte Helden- und Rollenbilder bewusst verzichtet. «Dafür stelle ich meine neu geschaffenen Figuren ins Zentrum, mit denen sich das Publikum identifizieren kann.» Entstanden ist eine Vorführung, die das Laientheater höchst professionell einstudiert hat.

Aufführungen: Samstag, 11.11. um 20 Uhr. Sonntag, 12.11. um 14.30 Uhr. Donnerstag, 16.11. um 20 Uhr. Freitag, 17.11. um 20 Uhr. Samstag, 18.11 um 14 Uhr und 20 Uhr. Jeweils im Etzelsaal, Etzelstrasse 3 in Wädenswil. Billette reservieren unter: www.luutundduetlich.ch (Zürichsee-Zeitung)