Auch 500 Jahre nach Luther sind Veränderungen gefordert

«Ecclesia semper reformanda – die Kirche ist immer reformbedürftig»: Dieser Auffassung waren am Dienstag an der Veranstaltung im katholischen Pfarreizentrum in Horgen alle referierenden Kirchenvorsteher. Am Gemeindeabend, der zum Hinterfragen von vorgefertigten Meinungen zum Thema Reformation einlud, sprach zuerst der reformierte Pfarrer Daniel Frei über seine persönlichen Eindrücke von Huldrych Zwingli. Er betonte vor allem die Werte Freiheit und Verantwortung, warnte aber auch vor zu grosser Beliebigkeit, die zu Mitgliederschwund bei den Reformierten geführt hätte.

Diakon Stephan Kaiser schilderte darauf einerseits mit Erzählungen aus seiner Schulzeit und andererseits mit heutigen Begebenheiten, wie sich die fast feindseligen Fronten zwischen den Konfessionen mit der Zeit verändert und aufgelöst hätten. Neugier gegenüber den «andern» sei zwar schon immer vorhanden gewesen. An Offenheit und Toleranz habe es vor fünfzig Jahren aber noch weitgehend gefehlt. Eine Gruppe sei immer zum «Underdog» gemacht geworden, musste sich also als unterlegene «Fraktion» durchschlagen. Der katholische Diakon ist froh, dass dies heute anders ist: Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung seien selbstverständlich.

Suche nach der Wahrheit

«Es gibt keine ´beste´ Kirche», davon ist Pastor Matthias Wuttke, Leiter der evangelischen Christengemeinde Horgen (ECG) überzeugt. Jede Kirche sei angehalten, sich immer wieder zu hinterfragen und zu verbessern. «Reform ist ein fortlaufender und andauernder Prozess und eine nicht reformierbare Kirche wird schnell zur Sekte», meinte er in seinem engagierten Votum.

Immer wieder hätte es in den letzten Jahrhunderten Gruppierungen gegeben, die für ihre Glaubensüberzeugung eingestanden seien. Er erinnerte an die Täufer, die Pietisten, die Methodisten, die Quäker und die Waldenser. Wuttke wehrt sich aber auch gegen einen reformatorischen Übereifer: Anstatt «einander die Nase blutig zu schlagen», wirbt er für ein konstruktives Miteinander. Gemeinsame Pfeiler in allen christlichen Kirchen seien die Verkündigung von Gottes Wort, das soziale Engagement sowie «die persönliche Heiligung», also die Ausrichtung des eigenen Lebens nach dem Vorbild von Jesus Christus.

Auf dem Podium unter Leitung von Diakon Stephan Kaiser sprach weiter Hanna Läng, Pfarrerin bei der evangelisch-methodistischen Gemeinde. Sie erinnerte daran, dass in ihrer Kirche die soziale Verpflichtung zentral sei. Die Leute würden sich engagieren, und der Glaube werde im Alltag in die Tat umgesetzt. Zudem seien die Methodisten häufig «Brückenbauer» zwischen Landes- und Freikirchen.

Hintergründe kennen

Zu Wort kam im Podium auch der katholische Ortspfarrer Adrian Lüchinger. Er motivierte dazu, «sich eingehend und ohne Polemik mit der Reformationsgeschichte zu befassen». Wer sich darin vertiefe, sehe, wie komplex und vielschichtig der damalige Umbruch gewesen sei. Es gibt ja nicht nur Martin Luther, der vor 500 Jahren seine 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg angeschlagen hat, und Huldrych Zwingli, der wenig später in Zürich wirkte.

Von verkannter Bedeutung sei auch anderes: Beispielsweise konnte die Reformation nur gelingen, weil der Buchdruck schon erfunden war, so dass Bibeln in deutscher Sprache gedruckt werden konnten. Auch damalige politische Machtkonstellationen wurden unterschätzt. Luther baute etwa auf die Landesfürsten als Träger der Reformation und unterstützte die Obrigkeit, um sich dadurch von der päpstlichen Glaubensdoktrin zu lösen. (Zürichsee-Zeitung)